Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Das Wasser plätschert fröhlich den kleinen Hügel hinunter, die schattigen Sitzmöglichkeiten an der Nestschaukel laden zum Verweilen ein – ein schöner Termin für Bürgermeister Ralf Gänshirt, der mit dem Elektrorad zur Spielplatzeinweihung am Landwehrhagener Platz strampelte. Fast schon feierlich öffnete er das Tor zum seit einem halben Jahr wegen der Neugestaltung gesperrten Spielplatz.

"Eigentlich hätten wir die Einweihung gerne in größerem Rahmen gemacht, aber das war pandemiebedingt leider nicht möglich. Und die Kinder sollen keine Minute länger warten", betonte Gänshirt. Mit 750 Quadratmetern an Spiel- und 250 Quadratmetern an Bolzplatz-Fläche sei es der größte Spielplatz im Leutershausener Oberdorf. Die Geräte waren in die Jahre gekommen, sodass sich die Gemeinde zu einer Erneuerung entschloss. Und das ging nicht ohne Diskussionen einher, denn immerhin kostete die Neugestaltung die Kommune 400.000 Euro, was bei manchem Gemeinderat auch auf Kritik stieß. Die Ausgabe sah Gänshirt als "gut angelegtes Geld" für die Kinder, verhehlte aber nicht, dass man die Ausgaben über zwei Haushaltsjahre hätte strecken müssen, um die Neugestaltung zu finanzieren.

Das neue Spielplatz-Schild. Foto: Dorn

"Gut Ding will Weile haben – und das Ding ist gut geworden", lobte Gänshirt auch den Leutershausener Garten- und Landschaftsbaubetrieb von Jörn Schmitt. Mit einer Verzögerung von zunächst vier Wochen durch den langen Winter und schließlich von einer weiteren Woche durch den vielen Regen zuletzt wurde der Betrieb nun fertig, wie Schmitt erläuterte. Der Spielplatz sei aufgrund der vielen Einzelteile schon eine Herausforderung gewesen, aber er freute sich über das Ergebnis und bedankte sich bei der Gemeinde und dem Landschaftsarchitekturbüro Hofmann und Röttgen für die gute Zusammenarbeit.

Georg Schietinger von besagtem Büro erläuterte noch einmal die einzelnen Elemente des Spielplatzes und die Vorgehensweise. So habe man wie auch bei denjenigen in der Hintergasse und der Herbert-Kunkel-Straße das Hinweisschild am Eingang gestaltet – mit dem Hirsch, dem Hirschberger Kinder- und Jugendlogo. Auf allen drei Spielplätzen gibt es zudem den roten Pflasterbelag als Spielstraße. Der Spielplatz am Landwehrhagener Platz sei der größte der drei, den das Landschaftsarchitekturbüro in der Gemeinde geplant habe und der einzige mit einem Bolzplatz, wie Schietinger erläuterte. Letzterer wurde ertüchtigt und mit einem etwas lärmdämmenden Zaun versehen. "Hier sieht man, wie wichtig es ist, die Bürger, in diesem fall die Anwohner, miteinzubeziehen", betonte Gänshirt.

Der Bolzplatz erhielt rechterhand außerdem eine spezielle Pflegezufahrt für Kleinlaster und eine Drainage, damit das Wasser abfließen kann. Bei den Arbeiten stieß man auch überraschend auf einen alten Kanal, den die Firma Schmitt aber wieder schnell ertüchtigte. Das Wasser fließt nun einen deutlich kleineren Hügel hinab, damit alle Altersgruppen damit spielen können. Ein kleineres Spielgerät samt Rutsche steht mittig auf dem Platz, ein größeres Element für die Älteren befindet sich im hinteren Bereich. Und die Schaukeln sind eigentlich alterslos, wie Schiertinger zu Recht anmerkt. Einzig die unter wohltuendem Schatten spendenden Bäumen stehende Nestschaukel ist wohl eher den kleineren Besuchern vorbehalten. Holz und roter Sandstein prägen überall den Spielplatz. "Es wurden natürliche Materialien verwendet, um die Naturverbundenheit hervorzuheben", erläuterte Schietinger.

Gänshirt hoffte jedenfalls, dass der Spielplatz, "eine kleine Oase in Ortslage", gut angenommen wird und vielleicht den einen oder anderen auch einlädt, hierhin einen Ausflug zu machen. Er freute sich jedenfalls schon darauf, wenn hier endlich wieder "Jubel, Trubel, Heiterkeit" herrscht. "Es war lange genug ruhig."

Der Bürgermeister kündigte auch an, dass man die anderen Spielplätze wieder unter die Lupe nehmen müsse; 2014 hatte der Gemeinderat die jetzt sanierten mit Priorität beschlossen. Er wolle einen Sanierungsstau wie bei den kommunalen Gebäuden vermeiden und sanieren, "wenn es denn der Geldbeutel hergibt".