Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Eigentlich dachte Andreas Strifler immer, Catering sei ein Geschäft, das relativ krisensicher ist. "Schließlich gibt es ja eigentlich immer was zu feiern." Die Coronakrise hat ihn eines Besseren belehrt. Er und seine Frau Sabine, die zusammen das Eventcatering-Unternehmen "Love Cooking" in der Hölderlinstraße betreiben, standen plötzlich von einem auf den anderen Tag mit kaum noch Arbeit da.

Letztmals am Samstag, 7. März, waren sie im Einsatz, "aber auch da gab es schon Absagen von den Gästen", erzählt Andreas Strifler. Was die Buchungen seines Betriebs angeht, kann er immerhin vermelden, dass es "keine Absagen, nur Verschiebungen" gegeben hat. Um 16 Termine ging es dabei. Dennoch ist es eine harte Zeit für das Team, das überwiegend zu zweit, nur bei größeren Feiern mit Aushilfen arbeitet. Die Catering-Aufträge erstrecken sich in der Regel von Hochzeiten, über Geburtstage bis hin zu Firmen- und Trauerfeiern.

"Wir haben schon ganz schön an der Situation zu knabbern", sagt Andreas Strifler. Den Einnahmeausfall beziffert er auf einen Betrag "im mittleren fünfstelligen Bereich". Die Landessoforthilfe hat das Ehepaar erhalten, aber diese wird eben auch nicht ewig reichen, merkt Strifler an. Trotz allem klingt er tapfer. Bei ihnen würden immerhin keine Personal- oder Pachtkosten anfallen, da das Geschäft in ihrem Eigentum sei. "Sonst hätten wir schon dichtmachen müssen."

Die Striflers sind trotz der verschobenen Events nicht untätig. So kann man beispielsweise auch jetzt Torten bei ihnen bestellen, beispielsweise zu Geburtstagen. Zum Muttertag haben sie beispielsweise eine Erdbeer-Mascarpone-Torte kreiert, die sie auch am Muttertag auslieferten. "Die Nachfrage war super", sagt Andreas Strifler zufrieden. Weitere Aktionen wie eine Vatertagstorte, die "Gans to go" für vier Personen oder auch etwas zum "Oktoberfest für zuhause" sind geplant. Und auch wenn noch unklar ist, wann Feiern in Baden-Württemberg wieder erlaubt sind, kann man jetzt schon bei den Caterern anfragen.

Außerdem hat Andreas Strifler noch einen 450-Euro-Job angenommen. Er hilft beim Erdbeer- und Spargelbetrieb Weingärtner bei der Organisation der Erntehelfer, der sogenannten "Ernte-Engel". "Das ist eine Win-win-Situation für beide Seiten", findet Strifler. Er verdient sich etwas dazu, und Linda Weingärtner hat dadurch Entlastung.

Andreas Strifler ist gelernter Fleischer und Koch und hat auch Erfahrungen in der gehobenen Gastronomie gesammelt. Im Bereich Catering und Bankett liegt ihm die frische und regionale Küche am Herzen. Seine Frau Sabine hat in Leutershausen eine Ausbildung zur Konditorin absolviert, danach zog es sie nach Bensheim, wo sie die Leitung der Konditorei in einer Bäckerei übernahm. Nach ihrer Elternpause ging sie in ein Heidelberger Hotel, um als Patissier ihrer Leidenschaft für Süßes nachzugehen.

Seit zwei Jahren gibt es "Love Cooking". Und Andreas Strifler ist überzeugt davon, dass sie auch nach der Corona-Krise weiterhin in der Hölderlinstraße für Events im Einsatz sein werden. Damit es wieder so kommt, hat er eine Bitte an die Politik: "Dass sie die kleinen Unternehmen nicht vergessen."