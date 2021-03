Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Mit sehr großem Interesse" hat ein Leutershausener Ehepaar die bisherige Berichterstattung zum sogenannten "Brüllbeton" auf der A5 gelesen. Das Thema "Verkehrslärm" beschäftige auch die Anwohner der Kreisstraße K4135 (Heddesheimer Straße) in Leutershausen seit sehr vielen Jahren. Dazu gehört auch besagtes Ehepaar, das lieber anonym bleiben möchte. Es wohnt in einem Mehrfamilienhaus, dessen Balkone zur Heddesheimer Straße hinausgehen.

Das Problem an sich ist kein Neues: Von "einem regen, jahrelangen Austausch" zwischen dem damaligen Bürgermeister Manuel Just, der Polizei und dem Landratsamt spricht das Ehepaar. Auch die RNZ berichtete 2012 über die Lärmsituation in der Heddesheimer Straße. Seitdem hat sich nicht viel getan. Seit einigen Jahren hängen zwar dort zwei Schilder mit der Aufschrift "Freiwillig 30", "aber diese ändern an der Situation rein gar nichts", so das Ehepaar.

Die Probleme aus seiner Sicht sind ein "stark angestiegener Schwerlastverkehr" in das Heddesheimer Betonwerk und zurück, "mitunter im Minutentakt und ab 5.30 Uhr morgens, sowie diverse andere Baustellenfahrzeuge". Die erlaubten 50 Stundenkilometer würden gerade in den Abendstunden immer wieder überschritten.

"Uns zugesagte und stattgefundene mobile Blitzeraktionen haben angeblich nichts gebracht", so das Ehepaar. "Kein Wunder, wenn die Messungen zu Zeiten passieren, in denen wenig los ist", meint es. Eine angebrachte Geschwindigkeitsanzeige habe Probleme mit dem Akku gehabt und sei über Ferienzeiten an der Straße gehangen. Auch sogenannte "Poser", die kurz vor der Ampel Richtung Ortsmitte nochmals richtig aufdrehen beziehungsweise sich bis in die späten Nachtstunden "austoben", haben die Anwohner ausgemacht.

Das Ehepaar ist voll berufstätig. "Und wir leiden sehr unter dieser Lärmbelästigung", klagen die beiden. An einen gesunden, erholsamen Schlaf sei nicht mehr zu denken, und selbst den Balkon könnten sie aufgrund der Lärmbelästigung kaum noch betreten. "Ein Aufenthalt auf diesem ist ohne Gehörschutzstopfen unangenehm", berichten sie. Von der Gemeinde fühlen sie sich mit ihren Sorgen nicht ernst genommen.

Das Ehepaar sorgt sich auch wegen der geplanten Behelfszufahrt für Rettungskräfte über die Heddesheimer Straße zum potenziellen Gewerbepark-Erweiterungsareal. Hierzu betont Bürgermeister Ralf Gänshirt allerdings immer wieder, dass es über die Heddesheimer Straße keine reguläre Zufahrt geben werde und dass diese ausschließlich den Rettungskräften vorbehalten sein wird. Sie soll auch abgesichert werden, sodass keine Verkehrsteilnehmer sie als Schleichweg nutzen können.

Ein wenig Hoffnung macht den Anwohnern trotz allem der Lärmaktionsplan: Das Büro "Modus Consult" schlägt für die Heddesheimer Straße zwischen Bergstraße und westlichem Ortsausgangsschild als lärmmindernde Maßnahme eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer vor. Wie es nun damit weitergeht, wollte die RNZ von der Gemeindeverwaltung wissen. Derzeit befinde sich der Lärmaktionsplan in der Offenlage (bis einschließlich 8. März), teilte dazu Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter mit. Danach müssen die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet werden.

Anschließend erfolge eine Abwägung im Gemeinderat sowie die Beschlussfassung. Sollte sich aus den eingegangenen Stellungnahmen kein Änderungsbedarf ergeben, könnte der Lärmaktionsplan im ersten Halbjahr 2021 beschlossen werden, so Richter. Sollte es zu einer nochmaligen Offenlage kommen, verzögert sich das Verfahren. Die Gemeinde sei nicht selbst Straßenverkehrsbehörde. Das heißt, Temporeduzierungen müssen beim Landratsamt beantragt werden. Erst nach dessen Entscheidung könnten diese umgesetzt werden, erläuterte die Hauptamtsleiterin.

Die RNZ wollte daraufhin wissen, ob die Gemeinde definitiv einen Antrag stellen würde, sollte der Lärmaktionsplan beschlossen werden. "Der Gemeinderat wird zunächst über den Lärmaktionsplan beschließen, und daraus werden sich dann die weiteren Maßnahmen ergeben", so Richter.

Die RNZ wollte auch vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis wissen, wie aussichtsreich letztlich ein Antrag zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Heddesheimer Straße wäre. "Unsere Straßenverkehrsbehörde ist derzeit noch nicht am Verfahren zur Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Hirschberg beteiligt", lautete die Antwort. Eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit etwaiger verkehrsregelnder Maßnahmen im Plan sei von daher noch nicht erfolgt.