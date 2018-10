Von Peter Wiest

Hirschberg-Leutershausen. Es ist Genuss und Lebensfreude pur - und das in zahlreichen Facetten. Gleich bei der Ankunft wird der Gast mit einem "Amuse Gueule" der besonderen Art verwöhnt - und bekommt dazu Live-Musik vom Feinsten zu hören. Dann geht’s hinein ins stilvolle und prächtige Olympia-Kino. Dort wird zunächst mal eine Vorspeise serviert, die Appetit macht auf mehr - auf viel mehr.

Auch dabei wieder Live-Musik - und das wie den ganzen Abend über von einem der seit langem populärsten und immer noch angesagtesten Musiker der Region: Freddy Wonder. Der stellt stets für diese speziellen Abende eine spezielle Band zusammen - perfekt zugeschnitten auf Event und Ambiente.

Danach gibt’s dann das, was das eigentliche Metier des Hauses ausmacht: Kino. Ein Spielfilm aus dem aktuellen internationalen Kinokalender steht dabei auf dem Programmzettel - durchaus mit intellektuellem Anspruch; dabei jedoch immer auch mit hohem Unterhaltungsfaktor. Damit ist’s noch lange nicht genug: Es gibt selbstverständlich nach der Vorspeise einen Hauptgang und ein Dessert. Dazu begleitende Getränke jeglicher Art, gerne auch alkoholfrei, für die Genießer unter den Gästen jedoch auch eine ausgesuchte Wein-Auswahl. Schließlich dann immer wieder Musik von Freddy und seinen Freunden: Herz, Ohr, Gemüt, Gaumen - was wollt ihr mehr?

Seit dem Jahr 2000 gibt es dieses "Schlemmerkino" im Hirschberger Olympia. Über die Jahre ist es zu einer Institution geworden, die aus dem kulturellen Kalender der Bergstraßen-Gemeine nicht mehr wegzudenken ist. "Das Ganze ist längst ein Gesamtkunstwerk", sagt zu Recht Renate Keppler-Götz vom bereits 1997 gegründeten Förderkreis des Kinos, der 2007 dann selbst die Rolle des Kinobetreibers im Olympia übernahm. Und weiter: "Auch deshalb freuen wir uns jetzt im Herbst ganz besonders auf das neue Schlemmerkino, schließlich feiern wir unser 20-jähriges Bestehen und gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum als Kinobetreiber."

"Chocolat - Ein kleiner Biss genügt" war im Jahr 2000 der bis heute unvergessene Film bei der Erstausgabe des Schlemmerkinos. Zur Premiere gab es damals zunächst "nur" eine einzige Vorstellung; der Erfolg war jedoch so groß, dass das Ganze schon bald an mehreren Abenden stattfand. Mittlerweile ist der Ansturm auf das Event so riesig, dass es jetzt im kommenden Herbst insgesamt zwölf Vorstellungen geben wird. Die Termine sind von Montag, 2. Oktober, bis Donnerstag, 5. Oktober; dann von Montag, 9. Oktober, bis Donnerstag, 12. Oktober; schließlich noch einmal vom Montag, 16. Oktober, bis Donnerstag, 19. Oktober. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Passend zu den Jubiläen wurde einmal mehr ein besonderer Film ausgesucht: "Paris kann warten", das von Kritik und Publikum gleichermaßen mit Lob überhäufte Regie-Erstlingswerk der 81-jährigen Eleanor Coppola, der Schauspielerin und Ehefrau des Kult-Regisseurs Francis Ford Coppola. Ausgesucht hat ihn Monika Erdmann vom Café Erdmann, die schon in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie ein goldenes Händchen hat und den Geschmack des Schlemmerkino-Publikums trifft.

Den wiederum wird mit Sicherheit auch das Menü treffen, dessen Zusammenstellung jetzt bekannt gegeben wurde. Als Amuse Gueule gibt es eine Quiche mit Wildschweinschinken und dazu "Mühlen-Secco" - serviert vom Hofladen "Zur Mühle". Zur Vorspeise reicht Feinkost Wetzel ein Lachstatar an würzigen Belugalinsen - da läuft so manchem bereits jetzt das Wasser im Munde zusammen. Den Hauptgang kredenzt wie immer das Hotel Krone: Perlhuhnbrust an getrüffeltem Püree und glaciertes Gemüse. Es gibt auch eine vegetarische Variante: mediterraner Gemüse-Kartoffelkuchen, ebenfalls an glaciertem Gemüse. Vegetarier müssen ihre Wünsche bereits eine Woche vor ihrem Besuch anmelden, erinnern die Veranstalter.

Fürs Dessert ist dann das Café Erdmann zuständig, das "in Anlehnung an eine Szene aus dem Film", so Klaus Erdmann, "Venus-Brüstchen" serviert: Schokomousse und Haselnusseis mit Schokoglasur auf Haselnussstreusel an Aprikosenkompott. Und für die passende Wein-Begleitung sorgt schließlich einmal mehr das Weingut Teutsch.

Insgesamt 130 Gäste finden jeweils im Schlemmerkino bei einer Vorstellung Platz; einer davon ist in der ersten Reihe für einen Rollstuhlfahrer reserviert.

Gespannt darf man auch in diesem Jahr sein, welche Musiker Freddy Wonder mitbringt. Glänzende musikalische Unterhaltung ist in jedem Fall wieder garantiert, verspricht der Entertainer.

Info: Karten für das Schlemmerkino gibt es ab 4. September; dann bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung sowie über die Hotline von Reservix unter 01805/700.733.