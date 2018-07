Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Die Guggemusiker der "Heddessema Zahlekracher", die 2016 aus dem Karnevalsverein "Grumbe Gugger Nodeschisser" in Heddesheim hervorgegangen sind, zogen nach den Musikbeiträgen vom Evangelischen Posaunenchor Leutershausen unüberhörbar durch die engen Gassen. Sie stimmten die Besucher damit auf das Fest und die offizielle Eröffnung ein.

Vor dem "Kronenbrunnen" hatten sich schon zahlreiche Besucher und Gäste eingefunden. Unter ihnen die Landtagsabgeordneten Julia Philippi (CDU) und Uli Sckerl (Grüne), Abordnungen aus den Partnergemeinden Niederau und Brignais, Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf sowie die örtlichen Gemeinderäte und Ehrengemeinderäte. Besonders freute man sich über die Anwesenheit von Michel Thiers, Ehrenbürgermeister aus Brignais, der mit seiner Frau Gill gekommen war.

Es war das 13. Mal, dass Bürgermeister Manuel Just dieses Fest eröffnete. Für den Hirschberger war es wohl das letzte Mal, dass er dieses Fest in seiner "Noch"-Funktion als Ortsoberhaupt offiziell eröffnete, da er bekanntlich zum Oberbürgermeister der benachbarten Stadt Weinheim gewählt wurde. In seiner kurzen Ansprache befand Bürgermeister Just fest, dass sich das "Heisemer Straßenfest" als "fröhlich-geselliges Stelldichein" in dieser langen Zeit bewährt habe. Mit dieser Veranstaltung habe sich ein großes Fest im Ort etabliert, das sich bei den Besuchern steigender Beliebtheit erfreut.

Sein Dank galt hierbei vor allem Chef-Organisator Walter Scholl, der mittlerweile seit 25 Jahren dieses Fest organisiert. Besonders dankte er zudem allen Straßenfest-Teilnehmern und den Anwohnern für ihr Verständnis sowie für das Zurverfügungstellen der Anwesen.

Danach folgte das Anzapfen des 30-Liter-Bierfässchens. Nach dem Probeschlag für die Fotografen trieb Just mit sicherer Hand und mit zwei Schlägen den Zapfhahn ins Bierfass hinein. Anschließend wurden die Gläser mit dem gut gekühlten Gerstensaft und viel Schaum gefüllt und aufs 42. "Heisemer Straßenfest" zusammen angestoßen. Just lud nun alle ein, entspannt und fröhlich mitzufeiern. Mit einem Platzkonzert umrahmten die Guggemusiker die Eröffnung.