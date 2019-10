Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Der Moment, in dem sich die Kopfhörer auf Henrys Ohren legen und seine Lieblingsmusik ertönt, ist so etwas wie ein kleines Wunder. In den gerade noch leblos und völlig in sich gekehrten Augen flackert ein Leuchten auf, ein Lächeln setzt sich auf seine Lippen, und Henry fängt an, mit den Füßen zu wippen. Davor war er versunken in seine eigene Welt, für niemanden mehr zu erreichen. Henry hat Demenz.

Der amerikanische Sozialarbeiter Dan Cohen hat in Pflegeeinrichtungen in den USA das belebende Potenzial von Musik auf Menschen mit Demenz untersucht und wurde dabei von einem Kamerateam begleitet. Heraus kam der Dokumentarfilm "Alive inside", der jetzt im Rahmen des Europäischen Filmfestivals der Generationen im Olympia-Kino zu sehen war. Die Bilder von Henry und vielen anderen Demenzpatienten sprechen für sich. Dennoch ist es auch in den USA noch lange nicht selbstverständlich, dass in Pflegeheimen mit Musik gearbeitet wird.

Auch Dieter Gerstner hatte anfangs keinen leichten Stand. Heute kann er stolz behaupten, in Weinheim viele wegweisende Projekte auf den Weg gebracht zu haben. Darunter 2010 die Gründung des "Runden Tischs Demenz", dem heute 25 Weinheimer Einrichtungen angehören. Oder 2012 die Gründung des "Fördervereins Alzheimer Weinheim".

Darum hat der Förderkreis Olympiakino Gerstner eingeladen für das anschließende Publikumsgespräch, ebenso wie Heike Heinemann von der kirchlichen Sozialstation Bergstraße-Steinachtal, die seit 2013 einen Demenztreff in Schriesheim und Leutershausen leitet. "Im Grunde spiegelt der Film das wider, was wir täglich in unserer Arbeit erleben", sagt Heinemann. Nämlich welche Macht die Musik haben kann und welche Emotionen von ihr ausgelöst werden.

In Deutschland sind mehr als 1,2 Millionen Menschen von Demenz betroffen. Durch den Verlust der Erinnerung wird die Identität und alles, was den Menschen ausgemacht hat, nachhaltig bedroht. Darum ist es ein Schwerpunkt der Arbeit mit Demenzpatienten, eine Verbindung zu schaffen zu ihrem "Ich". Dabei spielt die Musik offenbar eine bedeutsame Rolle, weil sie sehr tiefe Bereiche des Gehirns zu erreichen vermag. Trotzdem wird dieses Potenzial kaum genutzt. "Wir sind davon noch sehr weit entfernt", sagt Gerstner. Es gebe gute Ansätze. Zum Beispiel öffnen manche Heime ihre Türen für Tiere, was vor einigen Jahren undenkbar war. Aber um solche Angebote wie die im Film auch hierzulande umzusetzen, müssten sich ganze Strukturen ändern. "Der Pflegealltag hier sieht leider anders aus", meint Heinemann. Das Pflegepersonal habe keine Zeit für solche Angebote. Dies würde Gerstner relativieren: "Es gibt ja schon die Möglichkeit gar nicht, solche Kopfhörer anzuschaffen." Deswegen könne auch gar nicht ausprobiert werden, was da zu leisten ist. "Man kann aber auch schon als Angehöriger im häuslichen Bereich mit der Musik anfangen", empfiehlt Heinemann.

"Aber irgendwann wird der Kopfhörer ja wieder abgesetzt. Verfallen die Menschen dann wieder in die Lethargie oder bleibt davon etwas?", fragt eine Zuschauerin. "Das wäre traumhaft, wenn das Bestand hätte", sagt Heinemann. Leider sei die Musik nur ein momentanes Stimulans. Aber auch das kurze Gefühl von "Ich bin jemand, ich kann noch etwas", sei ein Erfolg. Zudem wären viele Medikamente vielleicht gar nicht nötig, wenn stattdessen mit Mitteln wie der Musik gearbeitet würde. "Es gibt noch vieles zu tun", meint Heinemann. Etwa die Ausweitung von betreuten Wohngruppen als Alternative zum Heimaufenthalt. "Eine solch kleine geschützte Atmosphäre bietet natürlich auch ganz andere Möglichkeiten", so ein Fazit des Abends.

Info: Als zweiter Film im Rahmen des Filmfestivals läuft am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr "Ein Mann namens Ove". Zu Gast im Kino ist dann Michaela Issler-Kremer, Leiterin des Seniorenbüros der Gemeinde Ketsch und Koordinatorin der dortigen "Nachbarschaftshilfe".