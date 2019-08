Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Es war ein sensationeller Fund bei einer Brunnenbohrung Anfang Februar: Eigentlich ging es auf einem Feld zwischen Leutershausen und Großsachsen nur darum, einen Brunnen zu schaffen. Doch bei der Bohrung förderte die Spirale plötzlich nicht nur Geröll und Erde aus neun Metern Tiefe zutage, sondern auch den Backenzahn eines Mammuts.

Die RNZ wollte nun wissen, was aus diesem historisch wertvollen Fundstück geworden ist: "Der Mammutbackenzahn ist in das Eigentum des Rhein-Neckar-Kreises übergegangen", teilte Kreissprecherin Silke Hartmann mit. Es sei geplant, "den Mammutbackenzahn bei uns im Haus auszustellen". Ab wann das gute Stück im Landratsamt zu sehen sein wird, konnte Silke Hartmann aufgrund der derzeitigen Schulferien nicht beantworten.

An der Beruflichen Schule des Landkreises in Wiesloch werde für die geplante Ausstellung eine entsprechende Vorrichtung angefertigt. "Hierfür dient der Zahn im Moment als Modell", erläuterte die Kreissprecherin.

Anfang Februar wurde der Mammutbackenzahn bei einer Brunnenbohrung zwischen Leutershausen und Großsachsen gefunden. Foto: Kreutzer

Dass der sensationelle Fund überhaupt als solcher erkannt wurde, ist einem Kollegen Hartmanns zu verdanken. Denn Christian Svenson vom Wasserrechtsamt der Kreisbehörde, der die Bohrung damals begleitet hatte, erkannte, dass es sich wohl nicht nur um Erde handelte. Svenson ist nämlich nicht nur Mitarbeiter des Landratsamtes, sondern auch Geologe und Paläontologe, also ein Experte für Lebewesen und Lebewelten der geologischen Vergangenheit. "Es ist ein besonderer Moment, wenn im übrigen Bohrgut ein so beeindruckendes Fossil sichtbar wird. Da gerät das ungemütliche Wetter im nasskalten Umfeld der Baustelle in Vergessenheit", wurde Svenson in einer Pressemitteilung des Rhein-Neckar-Kreises zitiert. Er übernahm auch die fachgerechte Konservierung des Zahns. Den genauen Fund-Standort wollte die Behörde damals nicht verraten, aber die RNZ wurde auf einem Areal südlich des Hirschberger Autobahnzubringers zwischen den Ortsteilen Großsachsen und Leutershausen fündig. Dort standen nämlich noch entsprechende Gerätschaften zur Brunnenbohrung.

Wohl aber informiert der Rhein-Neckar-Kreis zu den Daten rund um den prähistorischen Fund. So sei der Zahn vermutlich älter als 200.000 Jahre. Er ist 27 Zentimeter lang und wiegt 4,7 Kilogramm.

Experten des Naturkundemuseums Karlsruhe hatten eine Bestimmung der genauen Spezies vorgenommen und waren zum Ergebnis gekommen, dass es sich um ein Steppenmammut handelt.

"Das ist schon etwas Besonderes, denn ein Steppenmammut kam im Oberrheingraben nicht so häufig vor", erklärte damals der Leiter der geowissenschaftlichen Abteilung des Naturkundemuseums, Professor Eberhard "Dino" Frey. Das Wollhaarmammut sei hier am häufigsten gewesen.

Zudem handelt es sich um einen richtig "alten" Fund. Das Wollhaarmammut, das sich in Nordasien aus dem Steppenmammut entwickelte, trat vor gut 250.000 Jahren in Europa in Erscheinung. Es löste seinen Vorläufer nach einer kurzen Übergangszeit vollständig ab. Die Steppenmammuts konnten wohl bis zu zehn Tonnen schwer werden.