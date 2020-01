Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Für Egon Müller hat das neue Jahr nicht so gut begonnen: Im Namen der Grünen Liste Hirschberg stellte er am Neujahrstag zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen eine Strafanzeige gegen Unbekannt.

In der Silvesternacht wurde das Insektenhotel der Grünen Liste Hirschberg an der Schriesheimer Straße stark beschädigt. Wohl auch in der Nacht vom 27. auf 28. Dezember suchten Vandalen das Grundstück, das sich 200 Meter nach dem südlichen Ortsausgang von Leutershausen befindet, heim. In der Anzeige, die Müller an das Polizeirevier Weinheim und den Polizeiposten Schriesheim sowie in Kopie an die RNZ schickte, schildert er die Schäden: So hätten die Täter fest angeschraubte Teile des "Insektenhotels" wie einen Vogelkasten gewaltsam herausgerissen.

Die Vandalen rissen fest installierte Teile aus dem von der Grünen Liste Hirschberg errichteten Insektenhotel. Fotos: Dorn

"Von der angrenzenden Trockenmauer wurden Teile zerstört und die Steine wahllos in den Weinberg und benachbarten Garten geworfen", schreibt Müller. Auch seien zwei schwere Steine gegen das Insektenhotel geschmissen worden, die einen Teil der Einrichtung beschädigten; insbesondere die für Wildbienen eingerichteten Materialien und Baumscheiben. Auch den "teuren großen Ortsplan" hätten die Unbekannten beschädigt. Große Teile eines Maschendrahtzauns, der zum Schutz angebracht worden war, rissen die Täter heraus. Nicht zuletzt stellte Müller am Tatort viel Müll, unter anderem einige leere Flaschen alkoholischer Getränke, fest.

Und dann bot sich am Mittwoch erneut ein Bild der Verwüstung. "Wir werden aktuell die Schäden erst mal nicht beseitigen, sodass sich jeder ein Bild davon machen kann", teilt Müller mit. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Hundert Euro. Die GLH hatte das Insektenhotel 2016 mit großem Aufwand zum Andenken an ihr verstorbenes Mitglied Alfred Stephan errichtet. Müller hofft nun darauf, dass die Polizei im Bereich "Schriesheimer Straße" gelegentlich Streife fährt, "um gegebenenfalls abschreckend zu wirken".