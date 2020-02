Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Verschwinden Socken wirklich in der Waschmaschine? Warum klebt Kleber nicht in der Tube? Und auf welche Seite fällt ein Marmeladenbrot, wenn man es auf den Rücken einer Katze bindet? Merkwürdige Rätsel, verblüffende Wunder, schräge Phänomene – der Alltag ist voll davon. Alexander Mabros, promovierter Wissenschaftler und preisgekrönter Illusionist, tritt am Mittwoch, 11. März, um 20 Uhr im Olympia-Kino in Hirschberg-Leutershausen an, sie ein für alle Mal zu lösen.

In seinem Programm "Rätsel, Wunder, Phänomene – Ein magischer Blick auf die Geheimnisse des Alltags" will er gemeinsam mit den Zuschauern den vielen ungelösten Alltagsfragen auf den Grund gehen und präsentiert laut Veranstalter eine "furiose Mischung beeindruckender Mentalmagie, großartiger Fingerfertigkeit und visueller Illusionen, gepaart mit charmantem Witz und verrückten Effekten".

"Magie und Wissenschaft haben viel mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint", sagt der Künstler selbst. "Nur wer daran glaubt, etwas scheinbar Unmögliches Realität werden zu lassen, wer bereit ist, ungewöhnliche Wege zu gehen, der kann als Wissenschaftler erfolgreich sein. Genauso funktioniert die Zauberkunst."

Info: "Rätsel, Wunder, Phänomene" mit Alexander Mabros am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr im Olympia-Kino. Eintritt: 15 Euro, Förderkreismitglieder 13 Euro. Vorverkauf bei Roths Reisen in Leutershausen, Tel. 06201/52023, Schreibwaren Fäßler in Großsachsen, Tel. 06201/2564280, und Opus in Schriesheim, Tel. 06203/937684. Reservierungen gegen Vorkasse, E-Mail an: foerderkreis@olympia-leutershausen.de