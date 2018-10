Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Das Architekturbüro "Von M GmbH" aus Stuttgart wird das neue Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen auf dem Gelände gegenüber vom Rathaus planen und errichten lassen. Der Entwurf der Architekten- und Innenarchitektengemeinschaft kam, obwohl er von allen fünf eingereichten Vorschlägen am eigenwilligsten erscheint, am besten bei der Jury an.

"Wir haben uns im Februar von unserem alten Gemeindehaus verabschiedet, jetzt brauchen wir ein neues Dach, unter dem Begegnungen möglich sind", sagte Pfarrerin Tanja Schmidt bei der Präsentation des Siegerentwurfs am Dienstagabend bei "Raumausstattung Bock". Wie bereits berichtet, wird die Kirchengemeinde ihren Kindergarten und das Gemeindehaus, bislang in einem Gebäude angesiedelt, an zwei Standorten neu bauen.

Hintergrund Grundstücksfläche: circa 500 Quadratmeter, von der politischen Gemeinde in Erbpacht überlassen. Gebäudeumfang: Raumflächen maximal 280 Quadratmeter nach den vorgegebenen Richtlinien des Evangelischen Oberkirchenrats. Zwei Gemeindesäle mit 96 und 34 Quadratmetern, 31 Parkplätze. Gemeindehaus und Pfarrbüro sind unter einem Dach vereint, haben aber separate Zugänge und zwei Adressen. Bauweise: Holzbau in ökologischer Bauweise mit Holzlamellenfassade, hoher Vorfertigungsgrad der Bauteile, was eine kurze Bauzeit und einen kostengünstigen Bauablauf mit wenigen Gewerken ermöglicht. Gesamtbudget des Bauvorhabens: rund 1,55 Millionen Euro, davon 1,25 Millionen reine Baukosten. Die Kirchengemeinde muss 320.000 Euro aus Eigenmitteln aufbringen, weitere rund 470.000 Euro muss sie als Darlehen aufnehmen. Die politische Gemeinde bezuschusst das Projekt innerhalb der gemeindeeigenen Richtlinien. Baubeginn: Noch offen. Der EOK kündigte ein Treffen mit den Vertretern der Kirchengemeinde und dem Architekten an, um einen Zeitplan aufzustellen. Vor Ende 2019 sieht Kirchengemeinderatsvorsitzender Uli Schulz keinen Baubeginn. Eine Einweihung ab 2021 hält er für realistisch. nip

Die im Rahmen der vom Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe (EOK) initiierten Mehrfachbeauftragung eingereichten fünf Entwürfe vorausgewählter Architekten wiesen individuelle Vorzüge auf. Das Modell der mehrfach ausgezeichneten Stuttgarter überzeugte auf Basis entscheidender Kriterien: Optisch stellt es einen Kontext zum gegenüberliegenden Rathaus her. Seinen künftigen Nutzergruppen eröffnet es Optionen, das Gemeindehaus nach außen zu öffnen oder eine "inhaltlich bedingte Diskretion" zu wahren.

Feste jeder Art sind möglich, unterstützt durch eine Besonderheit dieses Gebäudes: Das weit überstehende Dach schafft überdachte Freiflächen, die Schutz vor Regen und Sonne bieten. "Es ist ein Idealbild, wenn sich ein Gebäude im Herzen eines Ortes für alle öffnet", meinte Karim Scharabi, Architekt aus Darmstadt und Vorsitzender der Jury.

Michael Gerstner vom Evangelischen Oberkirchenrat, "Von M"-Architekturbüro-Mitarbeiter Sören Schmeußer, Pfarrerin Tanja Schmidt, "Von M"-Architekt Matthias Siegert, Kirchengemeinderatsvorsitzender Uli Schulz sowie Juryvorsitzender und Architekt Karim Scharabi (von links) bei der Präsentation des Siegerentwurfs für das Gemeindehaus. Foto: Kreutzer

Durch die Positionierung des Gebäudes entsteht quasi eine große, freie Veranstaltungsfläche zwischen Rat- und Gemeindehaus, die beispielsweise für einen Weihnachtsmarkt und generell als kommunikativer Treffpunkt genutzt werden kann.

Im nördlichen und westlichen Teil des Grundstücks, das die politische Gemeinde der Evangelischen Kirchengemeinde in Erbpacht zur Verfügung stellt, werden Stellplätze unter Baumreihen angeordnet. Der bislang vorhandene Baumbestand soll weitestgehend geschont werden, eine Kastanie muss wohl fallen.

Mit dem nun vorgeschlagenen Baukörper werden Gemeinderäume und Pfarramt unter einem Dach vereint, sind aber auch jeweils separat nutz- und begehbar. Funktionsbereiche wie die Küche und das 20 Quadratmeter große Stuhllager sind direkt an den Gemeindesaal und an das Foyer angebunden. Praktisch ist auch die geplante Anlieferung von Waren an der rückseitigen südlichen Fassade über eine kleine Lieferschleuse ohne Störung von Veranstaltungen.

Einer der außergewöhnlichsten Entwürfe von insgesamt fünf eingereichten Vorschlägen hat das Rennen gemacht: Das Architekturbüro "Von M" überzeugte die Jury mit seinen Vorstellungen vom evangelischen Gemeindehaus Leutershausen. Entwurf: Architekturbüro Von M GmbH

Was Architekt Matthias Siegert vorstellte, klang plausibel und genau durchdacht. Eine weitere Besonderheit: Das neue Gemeindehaus wird aus Holz gebaut. "Es ist ein tolles Material, lebendig und nachhaltig", sagte Siegert. Er versicherte, bis dato habe sein Büro bei allen Bauvorhaben das Budget eingehalten. Angesichts der Marktlage, sprich aus- bis überlasteter Handwerksbetriebe und gestiegener Baukosten, eine herausfordernde Aufgabe.

Im Anschluss an seine Präsentation stellte sich Siegert Fragen aus der rund 30-köpfigen Schar an Zuhörern bei "Bock". Die Akustik im neuen Gemeindesaal werde man mit einem Bauphysiker erarbeiten, die Anzahl der Stellplätze liege bei 31, gab der Architekt an. Generell orientiert sich das Büro an vorgegebenen Flächengrößen, die im Rahmen des Liegenschaftskonzepts der Badischen Landeskirche ermittelt wurden.

"Die Größe von Gemeindehäusern bemisst sich an der Zahl der Mitglieder einer Kirchengemeinde", erläuterte Michael Gerstner vom Evangelischen Oberkirchenrat (EOK). Der Landeskirche geht es darum, vielerorts vorhandenen Flächenüberhang abzubauen, um langfristig Kosten zu sparen.

Pfarrerin Tanja Schmidt war nicht die Einzige, die den Entwurf der Stuttgarter "bestechend" fand. Wie das Ganze mit dem Rathaus korrespondiere, sei beeindruckend. Der Dank der Kirchengemeinde galt nicht zuletzt der politischen Gemeinde und dem Gemeinderat für die zielgerichtete Zusammenarbeit.