An der Heinrich-Beck-Halle starteten am Sonntag die Mountainbiker. Neu war dieses Mal, dass auch E-Bike-Fahrer zugelassen waren, aber mit gesonderter Wertung. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (krs) Die Gangschaltungen knackten, die Ketten surrten. Der 19. Odenwald-Bike-Marathon (OBM) brachte am Sonntag wieder viele Radbegeisterte nach Hirschberg. "Es sind etwa 500 Teilnehmer", sagte Organisator Markus Kunkel. Die Kurzstrecke führte sie über 30 Kilometer und 800 Höhenmeter, die Langstrecke ging über 60 Kilometer und 1700 Höhenmeter. Dreh- und Angelpunkt war die Heinrich-Beck-Halle, dort starteten auch die Radler.

Das Wetter spielte gut mit. "Im Wald ist es angenehm, wir haben nicht über 30 Grad", sagte Veranstalter Kunkel. Aber durch den heißen Sommer seien einige der Streckenabschnitte etwas zu trocken. "Das Wetter heute ist top, nicht zu warm und nicht zu kalt", fand auch Teilnehmer Niklas Lang. Er war zum ersten Mal beim OBM, Teamkollegen hatten ihm das Event empfohlen. Aber was treibt die Fahrer an? "Es ist die Liebe zum Radsport, es macht einfach Spaß", lautete seine Antwort. Die Schwierigkeit der Strecke fand er gut. "Nicht zu schwierig, aber auch nicht zu leicht, und sie war in einem guten Zustand."

Dario Hördemann, der als Dritter ins Ziel der Kurzstrecke fuhr, erzählte begeistert: "Die Aussicht oben war toll, man konnte so herrlich weit ins Tal schauen." Aber er äußerte auch Kritik: "Es gab recht wenige technisch schwierige Stellen. Um ehrlich zu sein, hätte ich da mehr erwartet im Odenwald."

Im Unterschied zu anderen Mountainbike-Rennen bietet der OBM den Fahrern eine Einführungsrunde. So kamen die Teilnehmer der Kurzstrecke schon nach knapp zehn Minuten wieder am Veranstaltungszentrum vorbei und wurden dort noch einmal ordentlich angefeuert, bevor es in die Runden ging. Mountainbiker Manuel Boemer nutzte diesen Vorteil aus. Seine Freundin Steffi Alken stand am Rand bereit und gab ihm eine frische Wasserflasche, als er nach der Einführungsrunde noch mal an der Halle vorbeikam.

Der OBM ist zwar in erster Linie eine Sportveranstaltung, aber beim Blick ins Publikum wird klar: Er ist auch ein Familienevent. "Mein Mann und mein älterer Sohn fahren heute mit", erzählte Zuschauerin Kathrin Hillgärtner aus Gießen. Sie waren schon öfter beim OBM, und auch dieses Jahr soll es nicht das letzte Mal gewesen sein. "Die Nähe zu Heidelberg ist gut, und meinem Mann gefällt die Strecke hier", sagte sie. Außerdem gab es für die Kinder wieder den "Naturathlon". Alle Teilnehmer am Kinderrennen konnten auch einen Fragebogen abholen und ausfüllen. Die Sieger werden Ende Oktober benachrichtigt. Gefördert wird das Projekt durch den Naturpark Neckartal-Odenwald.

Neu war dieses Mal, dass auch E-Bike-Fahrer zugelassen waren. "Die bekommen eine eigene Wertung", erklärte Organisator Kunkel. Man werde sehen, wie sich das entwickelt. Der OBM war in diesem Jahr erstmals Teil der europäischen "Sebamed MTB Marathon Serie". Kunkel erhoffte sich davon ein internationaleres Starterfeld. "Das trägt schon erste Früchte", zog er Bilanz.

Außerdem kamen die Teilnehmer auch aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Dazu habe beigetragen, dass die "Deutsche Initiative Mountainbike" ihre Vereinsmeisterschaft beim OBM austrug. "Wir wollen ja auch die Region bekannter machen", sagte Kunkel. "Die Leute und ihre Mountainbikes sollen wiederkommen."

Insgesamt war der Organisator sehr zufrieden. Stürze gab es zwar ein paar, jedoch keine mit gravierenden Folgen. Kunkel freute sich, dass sowohl auf der Kurz- als auch auf der Langstrecke neue Rekorde aufgestellt wurden.

Info: Auf der Langstrecke legten sie 60 Kilometer und 1700 Höhenmeter zurück. Das waren die schnellsten Biker der Langstrecke: Lomas Welfing (2:20), Sascha Starker (2:27) und Sven Mägdefessel (2:28). Die schnellsten Frauen dort waren: Irene Woyna (3:11), Katharina Kurz (3:21), Annika Marzina (3:25). Die Kurzstrecke verlief über 30 Kilometer und 800 Höhenmeter. Hier war der schnellste Mann Andreas Hofmann (1:10) und die schnellste Frau Nikki Kidd (1:27).