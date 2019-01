Die Gemischtwarenhandlung Gunst befand sich von 1846 bis in das Jahr 2000 in der Mittelgasse. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Zum Einkaufen fährt heute so mancher in die oft am Rand der Wohngebiete gelegenen Supermärkte und Einkaufszentren oder bestellt in Online-Shops im Internet. Nur noch wenige Geschäfte befinden sich in den Ortszentren, denn in den vergangenen gut 60 Jahren wurden viele kleinere Geschäfte in den Gemeinden aufgegeben. Davon berichtet die Station 9 des Leutershausener Ortsrundgangs in der Mittelgasse an der Kreuzung zur Obergasse.

Einst befand sich hier die Gemischtwarenhandlung Gunst. Von 1846 bis in das Jahr 2000 konnte man dort alles Mögliche für das tägliche Leben erwerben. Auch sonst hatte Leutershausen ein reges Geschäftsleben. Sechs Bäckereien, zwei Kohlehandlungen, zwölf Lebensmittelläden und fünf Metzgereien zählte man im Jahr 1957 in der damals noch selbstständigen Gemeinde. Dazu kamen drei Schuhmacher, vier Schneider und zwei Schneiderinnen, fünf Friseure und drei Flaschenbierhandlungen.

Von diesen Geschäften sind nicht viele übrig geblieben und selbst der Schriftzug "Philipp Gunst" über der Eingangstür der Gemischtwarenhandlung an der Ecke Mittelgasse/Obergasse ist verschwunden.

Einige landwirtschaftliche Höfe wie das Anwesen Jäck (rechts, Station 18) in der Vordergasse prägten in den 1950er und 1960er Jahren das Ortsbild.​ Foto: Kreutzer

Ebenso hat sich die Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten verändert, nicht nur durch den Wegfall des Tabakanbaus, von dem die Station 5 in der Mittelgasse erzählt. In den früheren Jahrhunderten verfügten die Bauern in Leutershausen kaum über eigenen Grundbesitz.

Ein Großteil der landwirtschaftlichen Flächen waren Eigentum beziehungsweise Lehensbesitz der Junker Hirschberg und später der Grafen von Wiser sowie anderer Grundherren. Die Bauern mussten daher das Land pachten. Erst im 19. Jahrhundert konnten sich die Bauern freikaufen.

Daher gibt es in Leutershausen, anders als in Großsachsen, nur wenige große Höfe. Die aus diesen Gegebenheiten resultierende, für Leutershausen typische Gebäudeform, Haus- und Hofgröße zeigt sich an der Station 16 in der Vordergasse. Nur wenige Meter davon entfernt, ebenfalls in der Vordergasse, befindet sich mit dem Hof der Familie Jäck die Station 18 des Ortsrundgangs. Diese steht beispielhaft für die landwirtschaftliche Struktur der 1950er und 1960er Jahre. Fünf Kühe, drei Bullen und zwei Kälber wurden damals auf dem Hof gehalten. Dazu kamen zehn Schweine und ein Pferd sowie zahlreiche Hühner und Kaninchen.

Insgesamt wurden im Jahr 1961 in Leutershausen 43 Pferde, 425 Rinder, 656 Schweine und 7450 Hühner gezählt. Angebaut wurden auf dem Hof der Familie Jäck Wein, Tabak, Getreide, Zuckerrüben, Zwetschgen, Kirschen sowie Johannisbeeren. Kürbisse und Futterrüben wurden als Viehfutter verwendet. Ein Backhaus gehörte ebenso zu dem Hof, war allerdings seit den 1950er Jahren nicht mehr in Gebrauch. Die Familie mit ihren beiden Kindern und die Großeltern sowie ein Flüchtlingsehepaar lebten auf dem Hof.

Die Nachkriegszeit machte sich auch bei den Erntehelfern bemerkbar, denn Flüchtlinge wurden häufig als Tagelöhner bei der Tabakernte beschäftigt.