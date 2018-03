Hirschberg-Leutershausen. (aste) Kerstin Peters ist eine junge Frau, die viele Hobbys hat: Sie nimmt am Odenwald Bike-Marathon teil, fliegt in einem Kleinflugzeug über das Neckartal, beteiligt sich an einem Triathlon und reitet, sie macht Musik und komponiert. Sie kommuniziert, wie andere junge Menschen ihres Alters auf sozialen Medien, betreut ihre eigene Homepage und schreibt E-Mails. Aber Kerstin Peters ist blind. Und das macht das alles so ungewöhnlich. Peters besucht die Schloss-Schule in Ilvesheim, eine Schule für sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche.

Das Olympia-Kino in Leutershausen widmet Peters und dem Thema Blindheit am Samstag, 24. März, von 19 Uhr an einen ganzen Abend. Gezeigt wird der Film "Die Sprache des Herzens", in dem die berührende, wahre Geschichte eines taubblinden Mädchens erzählt wird, das im 19. Jahrhundert durch die geduldige Zuwendung einer Ordensschwester aus dem verzweifelten Gefängnis seiner Kommunikationslosigkeit erlöst wird.

Im zweiten Teil des Abends steht dann Kerstin Peters im Mittelpunkt. Die talentierte Musikerin präsentiert in einem Konzert ihre eigenen Kompositionen am Klavier. Und sie wird in einem Publikumsgespräch davon erzählen, wie man heute trotz Blindheit sein Leben meistern kann. Den Film werden Kerstin Peters und andere blinde oder sehbehinderte Menschen ebenfalls "sehen" können: Über die Homepage www.gretaundstarks.de kann man sich die App "Greta" und die Audiodeskription auf sein Smartphone laden, die man sich anhören kann, während der Film auf der Leinwand abläuft.

Info: "Die Sprache des Herzens" am Samstag, 24. März, um 19 Uhr im Olympiakino gezeigt. Der Eintritt kostet acht Euro.