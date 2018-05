Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. In der Regel sieht man Werner Volk in seiner Latzhose über den Hof stiefeln oder auf dem Traktor sitzen. Doch es gibt Anlässe, da zieht auch der Obstbaumeister und Schnapsbrenner einen edlen Anzug an. Erst kürzlich war es wieder so weit: Da heimste der Leutershausener nämlich gleich 27 Preise bei der Prämierung des Verbandes Badischer Klein- und Obstbrenner ein, darunter sogar einen Ehrenpreis.

Schon etwas stolz blickt Volk, jetzt wieder in Latzhose, auf die "super schön gemachte" Preisverleihung im idyllischen Sasbachwalden zurück. "Man freut sich einfach, wenn man solch ein Ergebnis für seine Arbeit bekommt", meinte Volk.

Gin kommt im Juni in den Verkauf

Und mit dem Ehrenpreis habe er gar nicht gerechnet. Den gab es für seinen Cox-Orange-Apfelbrand. "Das ist eine ganz alte, sehr aromatische Sorte", erklärt der 55-Jährige die Besonderheit dieser Frucht. Sie werde nicht mehr so viel angebaut, da sie nicht ganz einfach im Anbau sei und der Baum nicht so viel Menge bringe.

Generell hat der Obstbaumeister ein Faible für außergewöhnliche Sorten. Und das kam auch bei der Jury gut an. So erhielt er für seine eingereichten Proben sieben Mal Gold, zehn Mal Silber und zehn Mal Bronze. Unter den mit Gold prämiierten findet sich auch ein Moosbeerengeist. "Die Moosbeere sieht aus wie eine Hagebutte, schmeckt aber nicht so säuerlich. Das ist ein ganz milder Schnaps", schwärmt Volk von seinem Produkt. Aber auch für die anderen Brenner ist er voll des Lobes: "Die Qualität ist deutlich gestiegen", findet Volk. Vor allem im südbadischen Raum gebe es viele Schnapsbrenner, was man auch bei der Prämierung sehen konnte. So seien nur wenige der 311 Ansteller, die insgesamt 2957 Proben eingereicht hatten, aus dem Bereich Nordbaden gewesen.

Für Volk jedenfalls, der bereits mit 17 Jahren anfing zu brennen und dafür eine Sondergenehmigung vom Zoll bekam, ist diese Prämierung jedenfalls Ansporn, "noch einen draufzusetzen". Und so tüftelt er weiter an ausgefallen Produkten aus eigenem Anbau. Sein aktuelles Projekt: ein Gin. Dieser soll im Juni in den Verkauf kommen. Auf die Frage, wie er denn wohl schmeckt, entgegnet der Schnapsbrenner mit einem Augenzwinkern: "Den muss man probieren."