Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Es ist das Gesprächsthema Nummer eins im Ort. Viele Hirschberger sind ob der Nachricht entsetzt. Denn in der Nacht zum Dienstag sind vier Autos zum Teil vollständig ausgebrannt, die im Ortskern von Leutershausen abgestellt waren. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 75.000 Euro. "Das brauchen wir jetzt gerade noch", äußerte sich ein Leutershausener fassungslos.

In der Nacht zum Dienstag sind vier Autos in der Raiffeisenstraße zum Teil vollständig ausgebrannt. Foto: Kreutzer

Kurz nach 2 Uhr sei das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim über die Brände informiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Beamten. Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg war schnell am Einsatzort im Bereich der Raiffeisenstraße/Hauptstraße, konnte aber nicht mehr verhindern, dass drei der Fahrzeuge total ausbrannten. Das vierte Auto wurde durch die starke Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. "Als wir ankamen, standen zwei Fahrzeuge schon in Vollbrand", berichtet Feuerwehr-Kommandant Peter Braun. Die Wehr war mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hirschberg löschten die brennenden Autos. Foto: Freiwillige Feuerwehr Hirschberg

Wie erste Ermittlungen ergaben, dürfte eine Brandstiftung vorliegen, teilte die Polizei mit. Die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Auch am Dienstagvormittag waren Beamte vor Ort und befragten Anwohner und Betroffene. Darunter Achim Sagstetter, der das Restaurant "FantasTisch" in der Raiffeisenstraße betreibt. Er selbst hatte aber nichts mitbekommen und konnte der Polizei auch nichts über besondere Vorkommnisse in den letzten Tagen sagen. Allerdings war ein Bekannter von ihm mit seinem Fahrzeug betroffen. Diejenigen, deren Autos abgebrannt waren, hätten sich teilweise total entsetzt gezeigt, bekam Sagstetter mit. Einer hätte aber auch gesagt: "Immerhin ist kein Mensch zu Schaden gekommen."

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Einen Verdächtigen gibt es aber laut Pressesprecher Norbert Schätzle noch nicht.

Info: Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 0621/174-4444, oder mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel. 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.