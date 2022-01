Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Künstlerin, Ehefrau, Muse und Mutter: Mary Bauermeister hat immer radikal gearbeitet, gelebt und geliebt. Das zeigt auch der Dokumentarfilm, den das Olympia-Kino am Sonntag, 9. Januar, zeigt. Bauermeister war Mittelpunkt der Kölner Kunstavantgarde in den 1960er-Jahren. In ihrer Dachwohnung gingen Künstler wie John Cage, Joseph Beuys und Nam June Paik ein und aus. "Wir waren ästhetische Terroristen und wollten die Gesellschaft verändern", erinnert sie sich an die Anfänge der Fluxus-Bewegung. Heute ist Mary Bauermeister 86 Jahre alt und blickt auf ein bewegtes Leben zurück.

Der Dokumentarfilm "Mary Bauermeister – Eins und Eins ist Drei" von Carmen Belaschk, der nicht zuletzt durch die Filmmusik und das Sounddesign des Sohns Simon Stockhausen diese Künstlerin und ihr Werk nahebringt, zeigt eine starke Frau, die beeindruckende Kunstwerke erschaffen hat.

Info: Das Olympia-Kino zeigt den Film am Sonntag, 9. Januar, in einer Matinee um 11.30 Uhr. Vor dem Film gibt es eine Einführung durch den Hirschberger Künstler und Kunsthistoriker Karlheinz Treiber. Das Olympia-Kino präsentiert die Dokumentation in Zusammenarbeit mit dem Kulturförderverein Hirschberg.