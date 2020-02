Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Denkt man heute an die berühmten Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts zurück, weckt das bei vielen wohl als erstes die Assoziation mit den "Goldenen Zwanzigern". Einem Zeitalter mit unverwechselbaren Melodien, rauschenden Festen und wirtschaftlichem Aufschwung. Wie viel mehr hinter dieser vermeintlichen Glitzerfassade steckte, konnten die Hirschberger am Sonntagabend in der ehemaligen Synagoge in einem ganz besonderen Konzert des Duos "Die Zwei von der Klangstelle" entdecken.

Als Auftaktveranstaltung ins neue Semester hatte die Volkshochschule zu dieser musikalischen Zeitreise mit Markus Weber und Dieter Scheithe am Flügel eingeladen. "Mit der leichten Muse gegen das Vergessen: Ein Abend voller Heiterkeit und Melancholie", lautete der Titel des Konzerts, das eine Hommage an die 20er und 30er Jahre war.

Es sei nicht nur eine Zeit des Aufschwungs gewesen, sagte Hans-Jürgen Fuchs von der VHS Weinheim in seiner Begrüßung, sondern auch eine Zeit vieler sozialer Probleme. Die Vorboten des Nationalsozialismus hielten bereits Einzug, dem wirtschaftlichen Aufschwung folgte 1929 die Weltwirtschaftskrise.

Das Konzert erinnerte zunächst an die goldenen Zeiten. Mit beschwingten Melodien schickte das Duo die Zuhörer auf eine der rauschenden Feiern dieser Zeit. Weber, der im weißen Hemd mit Hosenträgern und Spazierstock auch optisch den beiden Jahrzehnten entsprach, begeisterte dabei nicht nur mit seiner Stimme sondern auch mit flotten Steppschritten.

Die erste Hälfte des Konzerts widmete sich dementsprechend den neuen Tänzen, der Entdeckung der "Lichtspielhäuser" und dem Männer- und Frauenbild. Das Publikum ließ sich vollkommen auf die Zeitreise ein und unterstützte das Duo auf der Bühne kräftig. Doch während die erste Hälfte des Konzertes von bunten Couplets geprägt war, widmete sich der zweite Teil den Schattenseiten der beiden Jahrzehnte.

Weltwirtschaftskrise, zunehmende Arbeitslosigkeit, Armut und der beginnende Aufstieg der Nationalsozialisten warfen einen Schatten über die Glitzerwelt und machte bewusst, dass es sich um ein Zeitalter handelte, das einen Weltkrieg hinter sich hatte und auf dem Weg in den Zweiten war. Doch Weber wusste: "Je schlechter es den Menschen ging, desto frecher wurden die Texte."

Und so präsentierte er mit Liedern wie Friedrich Hollaenders "An allem sind die Juden schuld" oder Otto Oppenheimers Flüstergedicht "Zehn kleine Meckerlein" auch den künstlerischen Widerstand gegen das NS-Regime. Marlene Dietrichs "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" wurde an diesem Abend zu einem Sinnbild für jene Künstler, die verfolgt wurden.

Für einen berührenden Moment sorgte die Darbietung des Lieds "Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück" der Comedian Harmonists. Denn es war das letzte Lied, das die Musikgruppe, die zum Teil aus jüdischen Mitgliedern bestand, gemeinsam auf deutschem Boden spielte.

"Wir wollen zeigen, was Rassismus und Antisemitismus anrichten können, und dass wir so etwas nicht noch einmal brauchen können", erklärte Weber am Ende des Konzerts. Auch Fuchs hatte zu Beginn gewarnt, dass das Programm wohl nie wieder so viel Aktualität haben werde wie heute.

Die bewegten Besucher schickte das Duo mit dem von Bruno Balz getexteten Lied "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen" nach Hause. Ein Lied, das gleichermaßen hoffnungsvoll machte und ein mahnender Appell sein sollte, war Balz doch aufgrund seiner Homosexualität mehrmals von der Gestapo verhaftet und gefoltert worden.

Die Besucher in der Synagoge feierten das Duo am Ende mit stehenden Ovationen. "Die Auswahl der Couplets war ganz herausragend für die damalige Zeit, und es ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, dass diese Zeit nicht vergessen wird", war das Fazit eines begeisterten Besuchers. "Es war wirklich unglaublich berührend und hat der Seele Raum gegeben", resümierte eine weitere Zuhörerin.