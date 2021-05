Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Eigentlich hat Bernhard Götz keine Zeit für ein Gespräch angesichts der krassen Auftragslage. Aber der Betriebsleiter der gleichnamigen Zimmerei nimmt sie sich trotzdem. Weil das Thema wichtig ist und gerade ziemlich viel Wahnsinn im Spiel ist. Bauholz, jahrzehntelang eine verlässliche Größe auf dem Markt, wird inzwischen zu Tagespreisen gehandelt wie Gold oder Öl.

"Bauholzknappheit? Ja, die gibt es zu 100 Prozent", sagt Götz. Und er muss es wissen als Betriebsleiter eines Unternehmens mit fünf Beschäftigten, das 2019 seinen 100. Geburtstag beging, vom Großvater auf den Vater und dann mit Bernhard auf einen der drei Götz’schen Söhne überging. "Es geht nur ums Geld", sagt der Zimmermann. Er verurteile das sehr, denn diese Gier gehe jedem ordentlichen Handwerker gegen die Ehre. "Und diese Ehrerbietung dem Handwerk gegenüber habe ich mir immer behalten", betont er.

Götz sieht noch kein Ende der Fahnenstange

Die Preisexplosion bei Bauholz in guter Qualität ist eruptiv. Steigerungen von 80 bis 180 Prozent bei Dachlatten sind der aktuelle Stand. Götz muss in dieser Situation mit Lieferzeiten von rund drei Monaten rechnen statt, wie früher üblich, höchstens acht Tagen. Er muss aufwendig planen und kalkulieren und sich selbst mehr Holz ins Lager nehmen, weil der Zwischenhandel das nicht mehr kann.

Angebote zu kalkulieren, ist schwierig. Denn im Prinzip muss er den Kunden erklären, dass Holz gerade fast täglich teurer wird. Termine einzuhalten, ist im Kontext der Knappheit nahezu unmöglich. Warteten seine Kunden zuvor zwei, drei Monate auf den Baubeginn, etwa wenn ein Dach zu sanieren war, dauert das heute eher ein Jahr.

Diese Entwicklung sei schleichend gekommen. "Im letzten Juli/August haben die Holzlieferanten Preiserhöhungen angekündigt", schildert Götz. Bis März 2021 habe er pro Kubikmeter handelsübliches Bauholz für Dachkonstruktionen aus Fichte oder Tanne noch normal bezahlt. Im Schnitt lag der Preis bei 390 bis 420 Euro und stieg zunächst auf rund 520 Euro. Jetzt im Mai ist er auf 700 Euro gestiegen, trotz höherer Einschläge. Auch von der Zunahme illegaler Einschläge werde inzwischen berichtet.

Ursächlich für die Misere sind Waldbrände in Kalifornien und massiver Borkenkäferbefall in Kanada. Ein Problem, mit dem auch deutsche Wälder zu kämpfen haben: "Die US-Amerikaner kaufen nicht in Kanada, sondern bedienen sich am deutschen Markt – und die Chinesen machen da auch mit." Auch bei Dämmmaterial und Dachlatten herrschen Teuerung und Mangel. Der deutsche Markt hält der boomenden Nachfrage nach Holz allein nicht stand, weshalb insbesondere die Osteuropäer mit im Boot sind.

Parallel zur Knappheit an Holz in guter Qualität steigt die Nachfrage nach Fertigteilen – auch in den USA. In Zeiten von Corona, so erklärt es Götz, nähmen viele Verbraucher verschobene Baumaßnahmen am und im Haus in Angriff. Zudem seien Bauplätze oftmals unerschwinglich. Folglich bleiben vor allem die Renovierung und Erweiterung des Eigenheims: "Es wird mehr gebaut. Wir haben eine Niedrigzinsphase, und die Fördermaßnahmen des Bundes sind sehr hoch." Betrüblich sei, dass die Qualität der Hölzer auch wegen des Schädlingsbefalls in manchen Gegenden nachgelassen habe: "Holz war früher stabiler."

Als Handwerker vor Ort sei es ihm wichtig, fair und korrekt zu handeln, sich auch mal um "kleine" Aufträge zu kümmern: Immer wieder kämen Kinder, um zu fragen, ob er ihnen helfen könne, ein Geschenk für die Eltern zu bauen. Dann kann es eben auch mal statt eines Dachs ein Hasenstall sein. Wissen ums Heimwerken zu vermitteln und zu bewahren, das ihm ein Anliegen.

Was die Bauholzknappheit angeht, so sieht Götz noch kein Ende der Fahnenstange. "Wir wissen nicht, wo das hingeht", sagt er. Das hänge auch davon ab, ob man den Borkenkäfer in den Griff bekommt und ob der Bauboom irgendwann zu Ende geht.