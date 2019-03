Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Vor der Tür des einstigen "Feinkost Wetzel" steht ein großer Abfallcontainer, und im Inneren erkennt man das einstige Geschäft in der Bahnhofstraße 34 nicht wieder. Der Laden ist komplett entkernt, die Leitungen komplett erneuert, nur eine neue Kühltheke lässt schon erahnen, was hier bald passiert: Voraussichtlich Anfang Mai eröffnet hier die "SeelenFutterManufactur" von Eric Washeim.

"Täglich schauen fünf bis zehn Leute vorbei und fragen, wann ich denn aufmache", erzählt der 40-Jährige aus Osthofen und lacht. Er freut sich über das große Interesse im Ort. Das simmt ihn auch zuversichtlich, dass sein Vorhaben, nämlich ein Bistro samt Laden hier aufzubauen, gut angenommen wird.

Ende des Jahres 2018 hatte Hermann Wetzel "Feinkost Wetzel" geschlossen, weil es ihn und seine Familie nach Menzenschwand (Schwarzwald) verschlagen hatte, wo er Ferienappartements betreiben wird. Das Haus mit dem Laden hat er an seinen Neffen Mark Wetzel verkauft, der nun den Laden an Eric Washeim verpachtet.

Auf diese Möglichkeit aufmerksam geworden sind der Rheinhesse und seine Partnerin Monja Kistner, die im Laden aushelfen wird, unter anderem durch die Presseberichterstattung. Aber auch durch Freundinnen von Kistner, die einst in Leutershausen lebte und nun ihr Zuhause in Lützelsachsen hat.

Auch Washeim will nun in die Region ziehen. In Leutershausen möchte er seine Gäste mit Spezialitäten aus Frankreich und Italien erfreuen. So wird es hier Antipasti geben, Oliven, Käse, Schinken und Wein. Auch Obst und Gemüse aus der Region möchte er verkaufen, allerdings nicht in so großem Umfang wie Wetzel, der ihm beratend zu Seite steht. Für die Spezialitäten aus den südlichen Ländern reisen Washeim und seine Partnerin auch regelmäßig nach Frankreich und Italien, arbeiten dort auch eng mit zwei Ölmühlen zusammen.

Die größte Neuerung im Laden aber wird ein Bistro sein. Gut 15 Personen sollen im künftig hell und bunt gestalteten Inneren Platz finden. Es wird gefüllte Gnocchi, Crostini, Pannini oder auch Pizzette geben. Die bereitet Washeim dann selbst ohne künstliche Zusatzstoffe in der Küche zu. Montags bis samstags, jeweils von 8 bis 19 Uhr, wird die "SeelenFutterManufactur" voraussichtlich geöffnet haben. "Wir wollen auch Frühstück und einen Mittagstisch anbieten", erzählt Washeim, der neben seiner Lebensgefährtin noch eine Aushilfe zur Unterstützung hat. "Und Veranstaltungen wie eine Olivenölverkostung, eine italienische Nacht und Weinproben", ergänzt Kistner.

Genießen kann man das "Seelenfutter" dann aber nicht nur innen. Das Außenareal teilt sich das Bistro hälftig mit dem danebenliegenden Blumenladen. Und so wird es auf 50 Quadratmetern die Chance geben, umgeben von Blumen, das von Washeim zubereitete Essen zu genießen. Dieser war eigentlich Investmentbanker, arbeitete aber auch mal für einen Feinkostladen in Landau und hat so "das Hobby zum Beruf gemacht". Seitdem verkauft er Antipasti-Spezialitäten auf Wochenmärkten, ist mit seinem "Foodtrailer", einem Anhänger, auch für Caterings buchbar. Das will er auch in Leutershausen und Umgebung künftig anbieten. Ebenso wie unverpackte Ware im Laden, sollte es das Veterinäramt genehmigen.

Jetzt schon sicher ist, dass Washeim beim "Schlemmerkino" im Oktober mitmacht. Übrigens zusätzlich zu Hermann Wetzel, der sich das trotz der Entfernung nicht nehmen lässt und auch derzeit bei der Reihe dabei ist.