Hirschberg-Leutershausen. (ans) Immer wieder kommt es zu Vandalismus-Vorfällen beim Sportzentrum. Der jüngste Fall: In den vergangenen Tagen – einen Zeitraum kann die Gemeinde nicht genau benennen – haben Unbekannte ein Gehäuse beim dortigen Parkplatz gegenüber des Bauhofs mit "ACAB" beschmiert. Dies steht für "All cops are bastards" (übersetzt: Alle Polizisten sind Bastarde). Der Schriftzug wird oft der links- oder rechtsradikalen Szene zugeordnet.

Das Gehäuse gehört laut Gemeinde zum Hebewerk, welches das Abwasser des Sportzentrums auf Kanal-Niveau anhebt. Die Verwaltung habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet, sagt der stellvertretende Hauptamtsleiter Michael Frank. Dies bestätigt auch die Polizei. Der Bauhof hat den Schriftzug bereits am Dienstagmorgen entfernt.

Auch beim Clubheim des Fußballvereins Leutershausen hat es in den letzten Tagen Schmierereien gegeben. Der Polizei liegt eine Anzeige vor. FVL-Vorsitzender Marcel Fischer hat zwar neue Graffiti gesehen – sowohl über dem Clubheim als auch in der Durchfahrt –, kann aber nicht wirklich sagen, wie alt sie sind. "Das kommt leider immer mal wieder vor", sagt Fischer resigniert. Oft hat der Fußballverein die Graffiti auch schon überstrichen. Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter bestätigte, dass es eine weitere Anzeige wegen Sachbeschädigung beziehungsweise Graffiti innerhalb des Sportzentrums gegeben hat. Der Bereich der Umkleiden und ein Mülleimer beim Clubheim seien betroffen gewesen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 700 Euro.

Info: Zeugen sollten sich bei der Polizei Weinheim unter der Telefonnummer 0 62 01/ 1 00 30 melden.