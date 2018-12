Hirschberg. (ze) Landauf, landab sind die Menschen am Vormittag des Heiligabends damit beschäftigt, letzte Weihnachtsgeschenke und Zutaten für das Festmahl zu besorgen. Nicht so in Hirschberg: Dort steuern viele Einwohner kurz vor der Mittagszeit den Rathausplatz an. Bei Glockenspiel, Musik des Posaunenchors, Christstollen und Glühwein wünscht man sich ein frohes Fest. Und dann steht da noch das Öffnen des letzten "Türchen" des "Adventskalenders" auf dem Programm. 23 haben ihr Geheimnis bereits Preis gegeben und erleuchten an den Rathausfenstern, ein Zimtstern zum Beispiel oder die Christbaumkugel.

Nur der Schneemann, der sich hinter dem ersten "Türchen" zeigt, passt nicht so recht ins Bild, denn von Schnee ist an diesem Heiligabend in Hirschberg nichts zu sehen. Stattdessen fallen ein paar Regentropfen. Deshalb zieht sich der Posaunenchor zunächst ins Rathaus zurück, weshalb die ersten Stücke vom Innern draußen auf den Platz dringen. Dort finden sich allmählich die ersten Besucher ein.

Nachdem die Glocken aus Meißner Porzellan am Rathaus die Mittagsstunde eingeläutet haben, eröffnet Bürgermeister Manuel Just zum letzten Mal in diesem Jahr und in seiner Amtszeit mit einem Gedicht die Weihnachtsfeier unter freiem Himmel. "Vom Himmel in die tiefsten Klüfte. Ein milder Stern herniederlacht", trägt er die Verse des "Weihnachtslieds" von Theodor Storm vor.

"Es ist eine schöne Tradition, hier noch einmal zusammenzukommen und sich ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen", sagt Just und wünscht sich, dass diese Tradition auch unter einem neuen Bürgermeister beibehalten wird. Schließlich gehörten Glockenspiel, Glühwein und Christstollen doch an Heiligabend untrennbar zu Hirschberg. Besonders dankt Just dem Kantonisten Andreas Well, der an allen Adventssonntagen weihnachtliche Melodien mit den Rathausglocken erklingen ließ.

"Gott wird Mensch", erinnert Pfarrerin Tanja Schmidt im Namen aller Hirschberger Kirchengemeinden an die Botschaft des Weihnachtsfests. Dabei käme manchmal durchaus die Frage auf, warum man an diesen Tagen ausgerechnet die Geburt eines kleinen Kindes feiere. "Neugeborene wecken in uns Fürsorge und Freude", gibt Schmidt sogleich die Antwort und wünscht allen, dass sie an diesem Abend diese Gefühle ebenfalls haben.

Im Duett spielen Well und der Posaunenchor bekannte Weihnachtslieder wie "Oh Tannenbaum" oder "Fröhliche Weihnacht überall". Die Texte zu den Liedern kennen viele der versammelten Menschen, und spätestens bei "Stille Nacht, heilige Nacht" singen alle mit, wodurch eine schöne Weihnachtsstimmung aufkommt.