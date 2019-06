Die Krippe der Tausendfüßler GmbH in der Großsachsener Friedrich-Ebert-Straße eröffnet am 1. November. Damit steigt die Versorgungsquote der unter Dreijährigen auf fast 54 Prozent. Foto: Kreutzer

Hirschberg. (ze) Ob Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen oder Einrichtung einer Kinderkrippe in Großsachsen, mit der Betreuung der jüngsten Einwohner der Gemeinde befasste sich der Hirschberger Gemeinderat in den zurückliegenden Monaten immer wieder. So auch in der von Bürgermeisterstellvertreter Fritz Bletzer geleiteten jüngsten Sitzung, in der die Erhöhung der Elternbeiträge für die Krippen und Kindergärten anstand.

Die Kirchen und die kommunalen Landesverbände hatten empfohlen, die Kindergartenbeiträge um rund drei Prozent für das Kindergartenjahr 2019/20 anzuheben. Seit einigen Jahren folge die Gemeinde dieser Empfehlung, wie Tina Raupp vom Hirschberger Familienbüro erläuterte. Der von den Verbänden und Kirchen vorgeschlagenen Erhöhung hatte bereits der Ausschuss für Kinderbetreuung mehrheitlich zugestimmt, daher lag den Gemeinderäten die Anpassung nur zur Information vor. Demnach steigt zum Beispiel der Elternbeitrag für eine Familie mit einem Kind bei einer Ganztagsbetreuung von 228 auf 234 Euro. Raupp wies zudem darauf hin, dass die Elternbeiträge nach einer Empfehlung des Gemeindetags 20 Prozent der Betriebsausgaben decken sollen. Seit Jahren wird in Hirschberg dieser Prozentsatz nicht erreicht, 2017 lag er bei durchschnittlich 16,6 Prozent.

Anders als bei den Elternbeiträgen für die Kindergärten, hatte der Gemeinderat über die Beiträge für die Krippen zu beschließen. Auch diese sollten, so die Sitzungsvorlage, um rund drei Prozent angehoben werden. Das bedeutet, dass eine Familie mit einem Kind für eine zehnstündige tägliche Betreuung statt wie bisher 530 nun 546 Euro monatlich zu zahlen hat.

Mit dieser Beitragserhöhung waren Horst Metzler (SPD) und Monika Maul-Vogt (GLH) aber nicht einverstanden. "Wir diskutieren seit zwei Jahren über die Einführung einer Sozialstaffelung der Elternbeiträge, sind aber noch nicht weiter gekommen", sagte Maul-Vogt. Eine eigens dafür eingesetzte Arbeitsgruppe hatte ihre Arbeit nach zwei Treffen im Februar vorerst wieder eingestellt.

Grund dafür, sagte Raupp, sei, dass man die Auswirkungen des "Gute-Kita-Gesetzes" und des von der SPD angestrebten Volksbegehrens zur Beitragsfreiheit von Kindergartenplätzen abwarten wolle. Dadurch entstünden aber weitere Verzögerungen bei der Einführung von sozial gestaffelten Elternbeiträgen, befand Metzler. "Wir sind nicht der Meinung, dass der Volksentscheid positiv ausgeht, und auch das Gute-Kita-Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Beiträge", verdeutlichte Maul-Vogt.

"Das sind zwei schwebende Verfahren, da kann man sich keine Meinung bilden", befürwortete dagegen Tobias Rell (FDP) das Aussetzen der Beratungen der Arbeitsgruppe. Ebenso Ferdinand Graf von Wiser (CDU). "Die Arbeitsgruppe wurde nicht stillgelegt, sondern es bestand Einvernehmen, das nach der Sommerpause zu klären", sagte Volker Barzyk (Freie Wähler).

Mit den Stimmen von Freien Wählern, CDU und FDP stimmte der Gemeinderat der Beitragserhöhung für die Kinderkrippen zu. Die Gemeinderäte der GLH und der SPD enthielten sich.

Einstimmig befürwortete dagegen der Gemeinderat die von der Verwaltung vorgelegte Bedarfsplanung für die Kindergärten und Kinderkrippen in der Gemeinde. Diese sieht keinen weiteren Ausbau der Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen vor, da etwa die Versorgungsquote für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren, für die ein Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz besteht, durch die neue Krippe in Großsachsen von knapp 45 auf fast 54 Prozent steige.