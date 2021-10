Das Konzert mit Starpianist Kemal Gekic am 26. September kam gut an, aber ein Besucher störte sich daran, wie der Verein mit den Corona-Regeln umging. Foto: Kreutzer

Hirschberg. (ans) Für einen Großsachsener (Name ist der RNZ bekannt) verlief der Sonntag kürzlich "überraschend" – auch ganz ohne Wahlergebnisse. So besuchte er am Wahlsonntag zwei Veranstaltungen in Hirschberg, die Ausstellung "Hirschberger Maler", organisert von den beiden Kirchenfördervereinen, sowie das Konzert des Starpianisten Kemal Gekic, veranstaltet vom Verein "Musik in Hirschberg" – und erlebte dabei Unterschiedliches. Aus dem Erlebten hat er einen Erfahrungsbericht geschrieben und kritisiert darin die seiner Meinung nach teils nicht umgesetzten Corona-Regeln beim Konzert.

So habe er kurz nach 15 Uhr mit seiner Partnerin die Ausstellung "Hoffnung" in der Großsachsener Christkönigskirche besuchen wollen. Am Eingang stellte er aber fest, dass er seine Impfbestätigung vergessen hatte. "Ich durfte nicht mit rein – schade, aber korrekt. Obwohl nur weniger als zehn Menschen gerade die Ausstellung besuchten." So wartete er vor der Kirche auf seine Partnerin – er hatte alles ja schon mal bei der Vernissage gesehen.

Hintergrund Gemeinde lobt Umgang mit Corona-Regeln Nach der Kritik eines Konzertbesuchers wollte die RNZ von der Gemeinde wissen, wie sie die Einhaltung der Corona-Regeln bei Veranstaltungen kontrolliert und Vorgaben aussehen. Der stellvertretende Hauptamtsleiter Michael Frank hat dazu detailliert geantwortet. [+] Lesen Sie mehr Gemeinde lobt Umgang mit Corona-Regeln Nach der Kritik eines Konzertbesuchers wollte die RNZ von der Gemeinde wissen, wie sie die Einhaltung der Corona-Regeln bei Veranstaltungen kontrolliert und Vorgaben aussehen. Der stellvertretende Hauptamtsleiter Michael Frank hat dazu detailliert geantwortet. > Wie die Gemeinde kontrolliert: "Wir führen Kontrollen anlassbezogen und/oder stichprobenartig durch", so Frank. Eine Kontrolle aller Veranstaltungen in Hirschberg wäre aber personell nicht zu stemmen. > Die Vorgaben zu Konzerten lassen sich aus Paragraf 10 der Corona-Verordnung zu Veranstaltungen entnehmen. Wichtig ist aus Sicht der Gemeinde Absatz fünf: "Ein Veranstalter hat die Gesamtverantwortung für die Organisation zu übernehmen." > Maskenpflicht: Laut Paragraf 3, Absatz 1, gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. "Hierfür ist im Paragraf 10 (Veranstaltungen) keine Ausnahme geregelt, also gilt unseres Erachtens die Maskenpflicht auch am Platz", erläutert Frank. > Wie die Einhaltung von 3 G zu kontrollieren ist: "Da nirgends beschrieben ist, wie die 3 G-Regeln kontrolliert werden sollen, sind zunächst keine eigenen Vorgaben zu erlassen", sagt der stellvertretende Hauptamtsleiter. > Wie die Sitzordnung in der Alten Synagoge geregelt ist: Die Gemeinde gebe die Anordnung der Sitzplätze in der Synagoge nicht vor, so Frank Der Mindestabstand von 1,5 Metern sowie das Lüften geschlossener Räume werde laut Paragraf 2 auch nur noch empfohlen. > Ob ein Hygienekonzept vorzulegen ist: Der Verein muss der Gemeinde nicht das von ihm verpflichtend erstellte Hygienekonzept vor einer Veranstaltung auch vorlegen. "Einige Veranstalter tun dies zu deren eigener Sicherheit aus eigenem Antrieb, um nichts zu übersehen", erläutert Frank. In Paragraf 7 der Corona-Verordnung ist festgelegt, dass das Hygienekonzept auf Verlangen der zuständigen Behörde – die Gemeinde als zuständige Ortspolizeibehörde – vorzulegen ist. Bei einer Veranstaltung muss der Veranstalter das Konzept im Falle einer Kontrolle auch parat haben. Paragraf 10, Absatz 3 der Corona-Verordnung regelt zudem, dass das Hygienekonzept erst bei einer Besucherzahl von über 5000 dem zuständigen Gesundheitsamt automatisch vorzulegen ist. Die Behörde entscheidet dann auch über die Zulässigkeit der Veranstaltung. Die Synagoge fasst aber maximal 160 Personen. > Die Verantwortung der Veranstalter: "Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Verantwortung für eine Veranstaltung immer beim Veranstalter liegt und gerade unsere Vereine sehr vorbildlich mit den geltenden Regelungen umgehen", betont Frank. Sollte ein Besucher Zweifel an der Einhaltung der Regeln haben, stehe die Gemeinde als Ortspolizeibehörde und/oder die Polizei als Ansprechpartner zur Verfügung.

Kurz vor 18 Uhr ging es für das Paar zur Ehemaligen Synagoge in Leutershausen – wo sie das Konzert von Kemal Gekic hören wollten. "Man gab uns den Satz mit: ,Schaut mal, dass Ihr noch einen Platz kriegt.’", erinnert sich der Großsachsener. Tatsächlich war es voll, was der Besucher "wunderbar für den Künstler, die Organisatoren, die Gäste", findet. Allerdings: "Eine Live-Kontrolle von 3G fand offensichtlich nicht statt", moniert der Großsachsener. Das Paar fand noch zwei Plätze mit "Reserviert"-Zettel. "Wir nahmen an, dass sie für uns waren. Doch der Eindruck: Das Erdgeschoss war voll besetzt, die Stuhlreihen offenbar etwas auseinander gerückt – damit insgesamt weniger Plätze unten." Aber innerhalb der Reihen habe es "keine Abstandsdifferenzierung links-rechts nach ,Familie’ oder ,fremd’" gegeben.

Die zugesagten Sitzgruppen, die nach der gegenwärtigen Verordnung maximal 15 Personen aus vier Haushalten zugeordnet werden dürfen, seien nicht erkennbar gewesen, die auf der Website angekündigten zugewiesenen Plätze und Mitarbeiter, die die Plätze zuweisen sollten, habe es nicht gegeben, kritisiert der Konzertbesucher weiter. Nicht gefunden hätten sie zudem einen markierten Ein- und Ausgang, vorgeschriebene Wege beziehungsweise eine Einbahnregelung mit Hilfe von Pfeilen, oder hätten diese übersehen. Immerhin fand das Paar den Pianisten "spitze".

Der Besucher habe auch gehört, dass die Handhabung der Regeln beim Konzert eine Woche vorher, "Romantische Klarinette", veranstaltet vom Kulturförderverein, geradezu rigoros anders gewesen sei. "Was zu verstehen uns besonders schwerfiel und noch immer fällt: dass wir innerhalb weniger Stunden zwei so ,ungleiche’ Interpretationen vorhandener Corona-Regelungen erlebten", so der Großsachsener. "Und dass – im Vergleich zum Konzert eine Woche vorher in der gleichen Gemeinde und im gleichen Konzertsaal, der in ihrem Besitz ist – so extrem verschiedene Handhabungen möglich sind."

Für den Konzertbesucher ergeben sich dadurch verschiedene Fragen: "Was gilt denn nun? Was ist richtig? Woran soll man sich halten? Wer legt die Regelungen richtig und richtiger aus?" Und er fragt sich auch: "Gilt im Kirchenraum anderes als im ,weltlichen’ Konzertraum?" Deutlich macht er noch, dass er das Konzert toll gefunden habe und sich auch freut, dass solche endlich wieder stattfinden.

Die RNZ hat den Veranstalter, den Verein "Musik in Hirschberg" mit der Kritik des Großsachseners konfrontiert. Pressesprecherin Britta Buchholz antwortete dazu: "Die Sicherheit unserer Konzertbesucherinnen und -besucher sowie der Künstler haben oberste Priorität und liegen uns sehr am Herzen. Dementsprechend hat der Vorstand des Vereins ,Musik in Hirschberg’ die Veranstaltung gemäß der am Veranstaltungstag gültigen ,Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus’ verantwortungsvoll geplant und durchgeführt." Zu den rechtlichen Bedingungen für die Ausstellung in der Kirche, das in der Verordnung in einem anderen Paragrafen als ein Konzert geregelt sei, äußere sich der Verein nicht.

Neu ist die Kritik des Konzertbesuchers für die Gemeinde: "Uns liegen zu dieser oder auch generell anderen Veranstaltungen derzeit keine weiteren Beschwerden vor. Auch zu anderen Veranstaltungen des Vereins gab es bislang keine Beschwerden", teilte der stellvertretende Hauptamtsleiter, Michael Frank, auf RNZ-Anfrage mit.