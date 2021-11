Von Max Rieser

Hirschberg. Jetzt sind sie wieder kostenlos, die Bürgertests, die ab dem 11. Oktober kostenpflichtig wurden. Zwischenzeitlich konnten sich nur Menschen testen lassen, bei denen eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war. Durch die explodierenden Fallzahlen ruderte das Gesundheitsministerium unter Leitung von Jens Spahn zurück.

Auf der Homepage der Gemeinde werden nur noch zwei Testzentren für Hirschberg ausgewiesen. Zum einen die Hausarztpraxis von Dr. Andreas Mußotter und zum anderen die Sternapotheke in Großsachsen. Außerdem gab es an der Sachsenhalle vor allem für die dort trainierenden Sportler ein eigenes kleines Testzentrum, das von Thomas Berger und Heiko Schäfer betrieben wurde. Auch das Angebot der beiden, sich von ihnen als "mobiles Test-Team" direkt zu Hause testen zu lassen, lief Ende Oktober aus. Jetzt stehen die beiden Testzentrumsbetreiber wieder in Kontakt mit dem Vorstand des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen, der sie gebeten habe, den Betrieb wieder aufzunehmen, so Berger.

Was kosteten die Tests in der Zwischenzeit, und wie hat sich die Nachfrage entwickelt, nachdem die Coronatests erst kostenpflichtig und dann wieder kostenfrei waren? Und wie gehen die Testzentren nun damit um, dass die Tests an vielen Stellen wie dem Arbeitsplatz wieder verpflichtend sind?

"Wir haben fast keine Tests mehr gemacht", berichtet Mußotter aus der Praxis. Kämen Patienten mit Erkältungssymptomen, würden diese selbstverständlich direkt auf das Corona-Virus getestet. Um sich aber testen zu lassen, um beispielsweise ins Theater oder ins Kino zu gehen, "dafür gibt es praktisch keine Nachfrage mehr, das geht gegen null", sagt der Allgemeinmediziner. Das berichtet auch Sternapothekeninhaber Frank Nemetschek. Trotz der wieder steigenden Ansteckungszahlen sei die Nachfrage "kaum mehr vorhanden." Der Stichtag sei auf jeden Fall der Tag gewesen, an dem die Tests kostenpflichtig wurden. Sowohl in der Apotheke als auch in der Praxis von Dr. Mußotter waren für die Tests 14,50 Euro fällig, wollte man sich das Stäbchen in die Nase stecken lassen. Außerdem muss man sich bei der Praxis telefonisch und bei der Apotheke online für einen Termin anmelden.

Davor hätten schon noch einige vor dem Wochenende auf einen Test vorbeigeschaut, sagt Mußotter, um ihre Freizeitplanung damit zu gestalten. Bisweilen würden vor allem PCR-Tests nachgefragt. Hinsichtlich des Arbeitsaufwands sei er vor allem seinen Mitarbeiterinnen dankbar, die "die ganze Zeit, auch mit Überstunden, hoch motiviert alles mittragen." Vorbereitungen auf die Bürgertests gibt es bei der Praxis noch nicht.

Nemetschek befürchtet, dass die Dunkelziffer der Infektionszahlen durch die ausbleibenden Testungen mittlerweile noch höher sei als die bekannten Zahlen. Sollte das Testgeschehen nicht wieder anziehen, könnte er sich auch vorstellen, das Angebot in der Apotheke ganz einzustellen.

Das Testzentrum in der Sachsenhalle existiert als stationärer Standort seit dem 11. Oktober nicht mehr. Berger berichtet, dass auch bei ihnen die Nachfrage zuletzt "verschwindend" gering gewesen sei. Eigentlich seien es nur noch Ungeimpfte, die ihr Angebot nachfragen würden. Zwischenzeitlich sei er mobil unterwegs gewesen und habe Hausbesuche gemacht. Aufgrund der praktisch ausbleibenden Inanspruchnahme, gibt es das Angebot seit 1. November nicht mehr, was sich aber, wie erwähnt, bald wieder ändern könnte.

Entstanden war das Testzentrum im VIP-Raum der Sachsenhalle aus "sportlichem Enthusiasmus", um den Sportlern den Trainingsbesuch nach dem Lockdown möglichst angenehm zu gestalten und einen Test direkt vor dem Training bereitzustellen. Generell sei das Angebot gut angenommen worden, auch vom TVG, besonders "berauschend" sei es aber nicht gewesen, was vor allem im Hinblick auf die hohen Anfangsinvestitionen etwas schade sei. Im Sommer hätte das Testaufkommen dann bis auf einige Urlauber und private Veranstaltungen ohnehin nachgelassen.

Da die elektronische Plattform "medical network services" kostenpflichtig ist, ließen Berger und Schäfer ihr Angebot Ende Oktober auslaufen. Die Tests für Selbstzahler kosteten bei ihnen 11,50 Euro.

Dass die Tests nun doch wieder gratis sind, stellt Berger und Schäfer vor die Frage, ob sie ihre Arbeit wieder aufnehmen sollen: "Wir haben schon darüber gesprochen, aber noch nichts final entschieden". Ihn ärgert einmal mehr die Zögerlichkeit, mit der die Regierung bei einem Infektionsstand von 50.000 Ansteckungen am Tag vorgeht: "Es hilft nur Impfen, Impfen, Impfen und Testen, Testen, Testen, um die Pandemie zu bekämpfen." Wie sie ihr Testangebot wieder hochfahren, hänge auch von betriebswirtschaftlichen Faktoren ab, da die Online-Präsenz und das Equipment erst wieder durch Investitionen an den Start gebracht werden müssten.

Info: Testterminvereinbarungen: Praxis Dr. Mußotter, 06201/51253; Sternapotheke: www.corona-schnelltest-hirschberg.de, 06201/51270.