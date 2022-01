Von Annette Steininger

Hirschberg. Der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Leutershausen, Thomas Rell, ist angesichts der Nachrichten aus Heidelberg besorgt. Der dortige Zoo ist seit Donnerstag aufgrund von vier bekannten Vogelgrippe-Fällen geschlossen. Anfang des Jahres wurde eine tote Rothalsgans gefunden. Die pathologische Untersuchung ergab, dass sie mit dem Vogelgrippe-Erreger H5N1 infiziert war. Inzwischen wurde das Virus bei drei weiteren Tieren nachgewiesen.

Schon als der erste Fall bekannt wurde, hat der Kleintierzuchtverein Leutershausen gehandelt. "Wir haben gleich gesagt: Wir lassen sie nicht mehr raus", erzählt Rell der RNZ. Nun sind also Hühner und Tauben auf der Anlage drin, Kaninchen, die es beim Kleintierzuchtverein auch gibt, dürfen aber weiterhin draußen herumhoppeln. "Unsere Stallungen sind groß genug, dass das Geflügel drin bleiben kann", betont der Vorsitzende. Gleichwohl lässt er seine Tiere raus, wenn er selbst vor Ort ist, weil er sie dann im Blick hat. Aus seiner Sicht ist aber auf jeden Fall Vorsicht geboten, denn die Anlage befindet sich am Waldesrand; hier leben auch viele Wildvögel, mit denen die Zuchttiere normalerweise auch in Kontakt kommen könnten.

Neim Kleintierzuchtverein ist das Federvieh schon drinnen. Foto: Kreutzer

Rell geht lieber auf Nummer sicher, auch wenn es noch keine Allgemeinverfügung des Kreises gibt. So würden hier wertvolle Zuchttiere leben; und wenn ein Mitglied diese durch die Vogelgrippe verlieren würde, wüsste er nicht, ob er dann noch einmal neu starten würde. Der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins sehnt eine wirksame Impfung gegen die Vogelgrippe herbei. Gegen die Geflügelpest gebe es sie schon, bei der Vogelgrippe leider noch nicht. Daher rät er auch allen Privatbesitzern, ihr Geflügel jetzt sicherheitshalber erst mal innen zu halten.

Auf dem Hof von Bühlers laufen die Hühner noch fröhlich gackernd im Freien herum. Natürlich stimmen auch Ute Bühler die Nachrichten aus Heidelberg nachdenklich. "Wir müssen schon überlegen, ob wir sie demnächst einsperren", sagt Ute Bühler. Eine Nachricht vom Veterinäramt ist noch nicht gekommen. Die 30 Hühner haben viel Platz bei Bühlers, haben zwar ein eigenes Gehege, spazieren aber auch mal gern über den Hof. Nachts allerdings wollen sie selbst rein, was auch dem Schutz vor wilden Tieren dient. Dann stehen sie vor der Stalltür und warten, bis ihnen jemand aufmacht. Für eine längere Innenhaltung wäre der Stall aber zu klein, meint Ute Bühler. "Wir haben aber noch die alten Tabakzelte, in denen wir sie unterbringen könnten.

Auch der stellvertretende Feuerwehr-Kommandant Heiko Jost hat Hühner, wenn auch nur drei Stück. "Wir haben sie vor allem der Kinder wegen angeschafft, die sich ein Haustier gewünscht haben." Er hofft, dass es nicht wieder so schlimm kommt wie bei der ersten Vogelgrippe-Welle vor gut zehn Jahren. Er erinnert sich noch gut daran, wie die Wehr in voller Montur mit Schutzanzügen tote Vögel nach Heidelberg gebracht hat.

Eine behördliche Anordnung zur Innenhaltung gibt es noch nicht: "Aktuell ist bei uns keine Allgemeinverfügung zur Vogelgrippe in Vorbereitung", teilt Kreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage mit. Wegen des Vogelgrippe-Falls im Heidelberger Zoo sei das Veterinäramt vom Regierungspräsidium aufgefordert worden, das Wildvogelmonitoring insbesondere im Bereich der Schleusen an Neckar beziehungsweise Rhein zu intensivieren und verendete Vögeln im Schleusenbereich zu melden, sodass eine schnellstmögliche Verbringung in das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe organisiert werden kann. "Diese Maßnahme hat unser Veterinäramt bereits umgesetzt", betont Hartmann.