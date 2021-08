Beim Jugendhaus wäre ein möglicher Standort für eine Pumptrack-Anlage denkbar. Mia, Paul und Valentin (vorne, v.l.), die am Donnerstagmorgen eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Ralf Gänshirt übergaben, würde es jedenfalls freuen. Auch Familienbüroleiter Bernd Lauterbach (hinten) hörte sich den Wunsch der Jugendlichen an. Fotos: Kreutzer

Von Nadine Rettig

Hirschberg. Insgesamt 93 Unterschriften hatten Hirschberger Jugendliche gesammelt und übergaben diese am Donnerstagmorgen an Bürgermeister Ralf Gänshirt. Ihr Anliegen: Eine Pumptrack-Anlage in Hirschberg entstehen zu lassen. Auf einer solchen wellenförmigen als Rundkurs angelegten Anlage können sich die Nutzer mit Mountainbikes, Laufrädern, Inlinern oder anderen ähnlichen Sportgeräten auspowern. Der Name einer solchen Anlage rührt daher, dass das Tempo lediglich durch eine pumpende Bewegung zwischen den einzelnen Wellen erzeugt und reguliert wird.

Der elfjährige Paul, der zwölfjährige Valentin und die 13-jährige Mia trugen ihren Wunsch nun bei Gänshirt und Familienbüroleiter Bernd Lauterbach vor. Ihre Motivation für das Wunschprojekt begründeten die drei darin, dass es auf den Spielplätzen wenige Geräte gebe, die noch für ihre Größe und ihr Alter geeignet seien. Auch auf dem neu eingeweihten Spielplatz am Landwehrhagener Platz fanden sie wenig, was ihre Altersklasse herausforderte.

Gänshirt nahm die Kritik ernst und räumte ein, dass viele Geräte an Spielplätzen lediglich bis zu einem Alter von zwölf Jahren ausgelegt seien und man auch die älteren Kinder im Auge behalten müsse. Und doch appellierte er an die drei Jugendlichen, sich auf dem Spielplatz einfach einmal auszuprobieren.

Mit dem Vorteil, dass die von ihnen gewünschte Pumptrack-Anlage für verschiedene Altersklassen geeignet sei, argumentierten wiederum die Unterschriftensammler. Denn: Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Skateranlage brauche es hier fast keine Übung, um mitzumachen. "Außerdem kann man, indem man sein Sportgerät anpasst, in jeder Altersklasse fahren", so der elfjährige Paul.

Als Inspiration diente den Jugendlichen die Pumptrack-Anlage in Ladenburg, die 2019 eröffnet wurde. Auf dieser habe man viel Spaß, doch die Anfahrt sei immer sehr schwierig, so die drei Jugendlichen.

Gänshirt, der den Antrag der Jugendlichen anhörte und immer wieder Fragen stellte, zeigte sich glücklich über das Engagement der drei. "Ich freue mich, dass ihr euch Gedanken macht, wie es bei uns in der Gemeinde noch schöner und lebenswerter werden kann", lobte er. Auch er hatte sich bereits die Pumptrack-Anlage in Ladenburg angeschaut und über die Möglichkeiten eines Pumptrackbaus informiert. Er machte jedoch auch deutlich, dass bis zu einem möglichen Entschluss noch ein weiter Weg zurückzulegen sei. "Der Gemeinderat muss schauen, wie so ein Projekt möglich werden könnte", so Gänshirt. Denn dafür müsse man sich zunächst über die Finanzierung und einen Standort einig sein.

Beim Jugendhaus wäre ein möglicher Standort für eine Pumptrack-Anlage denkbar. Mia, Paul und Valentin (vorne, v.l.), die am Donnerstagmorgen eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Ralf Gänshirt übergaben, würde es jedenfalls freuen. Auch Familienbüroleiter Bernd Lauterbach (hinten) hörte sich den Wunsch der Jugendlichen an. Fotos: Kreutzer

Aktuell überlege man, ob ein Standort im Bereich des Jugendhauses nahe des Sportplatzes möglich wäre. Ein Vorteil sei es, dass Schulsozialarbeiterin Angelika Kaindl zuvor in Ladenburg gearbeitet und dort geholfen hat, die Pumptrack-Anlage ins Leben zu rufen, argumentierte Bernd Lauterbach. Damit sei Kaindl auch eine passende Ansprechpartnerin für das Anliegen der Jugendlichen.

Jedoch bat Gänshirt die engagierten Hirschberger zunächst um etwas Geduld. "Versprechen kann ich es nicht, aber ich kann euch versprechen, dass wir darüber nachdenken und es besprechen", so Gänshirt zu dem Anliegen. Sobald man in den Überlegungen ein Stückchen weiter sei, werde man die Jugendlichen wieder miteinbeziehen, versicherte er. Denn diese haben bereits zugesagt, auch weiterhin Engagement für ihren Wunsch zu zeigen.

"Falls es Ihnen hilft, wären wir auch bereit, Geld dafür zu sammeln", stand am Ende des Briefes, den sie Bürgermeister Ralf Gänshirt gemeinsam mit ihren insgesamt 93 gesammelten Unterschriften überreichten.