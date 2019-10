Bei seinem Vortrag am Freitag ging Klaus Schmidt auch auf die Seele in ihrer religiösen Bedeutung ein. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Seele, was ist das überhaupt? Eine Frage, die sich die Menschen seit Jahrtausenden stellen. "In Deutschland sagen 90 Prozent der Menschen, dass sie eine Seele haben, sie wissen aber meist nicht, was sie ist", sagte Klaus Schmidt vom Vorstandsteam des Kulturfördervereins Hirschberg bei einem Vortrag in der Alten Synagoge in Leutershausen. "Bis heute ist das Wesen der Seele nahezu unbekannt."

So sei nicht klar, ob es sich dabei um etwas Körperliches handelt, es nur eine Idee ist oder vielleicht ein medizinischer oder philosophischer Begriff, erläuterte Schmidt. Dementsprechend vielseitig werde der Begriff "Seele" verwendet. Da wird von "Seelenangst" gesprochen, es gibt "Seelenverkäufer", und "Seelenwärmer" kann man sich stricken oder von einem großen Lebensmittelproduzenten sogar kaufen.

"Das Wort Seele stammt vom althochdeutschen Wort Seula ab", erläuterte Schmidt seinen rund 70 Zuhörern zunächst einmal die Wortherkunft. Darin sei unser heutiges Wort "See" enthalten, da die Germanen glaubten, dass die Seelen der Menschen vor der Geburt und nach dem Tod in bestimmten Seen leben.

Auch der griechische Philosoph Platon nahm sich bereits der Seele an. Für ihn gab es sichtbare Dinge, wie etwa den Leib, und Unsichtbares, was man nur durch vernünftiges Denken erfassen könne. Zu diesem Unsichtbaren gehöre die Seele, die sich nach dem Tod vom Körper trenne und unsterblich sei. Im Gegensatz dazu habe Aristoteles postuliert, dass sie mit dem Körper sterbe. Nur Erkenntnisse, die diese produziert, würden weiterleben.

Eine Trennung von Körper und Seele kenne zunächst auch die hebräische Bibel nicht, im jüngeren Buch der Weisheit gebe es jedoch diese Trennung, und im Judentum würde die Seele im Moment der Auferstehung zu den Gräbern kommen. Ebenso trenne der Islam zwischen der unsterblichen Seele und dem verwesenden Körper. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Sichtweise arabischer Philosophen im 12. Jahrhundert. Danach sei es nicht bekannt, ob die Seele nach dem Tod weiterlebt. Daher könne sich jeder etwas dazu ausdenken.

"In der Bibel taucht die Unsterblichkeit der Seele kein einziges Mal auf", blickte Schmidt anschließend auf den christlichen Glauben. Dieser habe zunächst auch kein Weiterleben der Seele gekannt, jedoch die Auferstehung. Im 4. Jahrhundert habe man dann die Sichtweise der Griechen übernommen, nach der die Seele nicht stirbt. Im 16. Jahrhundert wurde ihre Unsterblichkeit schließlich zu einem kirchlichen Dogma erhoben.

Ebenso gebe es unterschiedliche Ansichten zum Sitz der Seele. Nach Aristoteles befindet sich diese im Herz und René Descartes machte die Zirbeldrüse als deren Platz aus. Der berühmte Arzt Ferdinand Sauerbruch behauptete dagegen, es gebe keine Seele. Aus neurobiologischer Sicht sei jedoch die Suche nach ihr abgeschlossen. Danach bringe das Gehirn, das bei der Geburt leer sei, die Seele hervor. Erst durch die Erziehung und das Erlebte würde sich diese entwickeln.

"Wer hat recht?", fragte Schmidt nach Vorstellung all dieser unterschiedlichen Auffassungen zur Seele. Eine Antwort auf diese Frage kannte er allerdings nicht. "Es geht dabei nicht um die Stärke von Argumenten oder Glaubensrichtungen. Es geht um die persönliche Einsicht und diese muss man tolerieren", meinte er. Und fand damit doch eine Formel, mit der alle leben können.