Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Sind Fußgänger in der Unterführung der Bundesstraße B3 am OEG-Bahnhof in Leutershausen durch Fahrradfahrer gefährdet? Mit dieser Frage und den Möglichkeiten, das Gefahrenpotenzial zu reduzieren, befasste sich der Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstag. "Wir geben hier weiter, was an uns herangetragen wird", ging Bürgermeister Ralf Gänshirt auf den Hintergrund dieses Tagesordnungspunktes ein.

Immer wieder gebe es Beschwerden von Fußgängern, die sich durch rücksichtslose Fahrradfahrer gefährdet fühlen. Eigentlich gelte es hier nur gegenseitig Rücksicht zu nehmen, doch sei zu beobachten, dass einige Fahrradfahrer bei der Durchfahrt ihre Geschwindigkeit nicht drosseln, so Gänshirt. Vielmehr würde das Gefälle an der Einfahrt dazu genutzt, Schwung zu holen. Zudem würden manche sogar mit Motorrollern oder Mopeds durch die Unterführung fahren.

Deshalb hatte die Gemeindeverwaltung vier Varianten erarbeitet, die dazu dienen könnten, die Geschwindigkeit der Fahrradfahrer in der Unterführung zu verringern. Diese Varianten reichten von einer Beschilderung, mit der zur Rücksichtnahme aufgefordert wird, verbunden mit zusätzlichen Kontrollen (Variante 1), bis zum Durchfahrtsverbot für Fahrradfahrer (Variante 4). Variante 2 sah vor, an den Einfahrten der Unterführung Wegsperren, also Absperrbügel oder Pfosten, zu errichten, die die Radfahrer dazu zwingen, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Die dritte Variante beinhaltete zusätzlich zu den Wegsperren eine Trennung der Spuren für Fußgänger und Fahrradfahrer durch Handläufe an den schrägen Bereichen und Fahrbahnmarkierungen als optische Fahrbahnteiler.

In der Diskussion zeigte sich rasch, dass die Mehrheit der Gemeinderäte die Variante 2 bevorzugten. "Diese sehen wir als gut an", sagte Thomas Götz (CDU). Katharina Goss-Mau (Freie Wähler) schlug zudem vor, die Wegsperren nicht direkt an der Einfahrt zur Unterführung zu errichten, sondern auf der Schräge, also etwas weiter unterhalb der eigentlichen Einfahrt. Denn damit würde der Schwung der Radfahrer effektiver gebremst. "Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen", konnte sich Oliver Reisig (FDP) mit den Varianten 3 und 4 gar nicht anfreunden.

Ganz anderer Meinung als die Mehrzahl der Ausschussmitglieder waren allerdings Eva-Marie Pfefferle (SPD) und Jürgen Steinle (GLH). "Diejenigen, die sich nicht an die Vorschriften halten, sind die Fußgänger", sah Pfefferle das Problem nicht bei den Radfahrern. Zudem sei seit der letzten Regelung zum Durchqueren der Unterführung kein Unfall mehr passiert. Daher sah sie wie auch Steinle keinen Handlungsbedarf. "Durch die Barrieren schaffen wir nur neue Konflikte", empfand Steinle die Wegsperre sogar als kontraproduktiv.

Egon Müller (GLH) favorisierte eher die Variante 3, da er in der Trennung der Wege für Fußgänger und Radfahrer eine optische Barriere sah, die dazu führe, dass langsamer gefahren werde. Außerdem schlug er vor, einen Experten hinzuzuziehen, etwa vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). "Das schließt sich nicht aus", war Gänshirt diesem Vorschlag nicht abgeneigt.

Zur Abstimmung kam der Vorschlag, keine Veränderung an der Unterführung vorzunehmen. Dem konnten sich jedoch nur Pfefferle und Steinle anschließen, die anderen Ausschussmitglieder stimmten dagegen. Variante 2 mit weiter nach unten versetzter Wegsperre wurde schließlich mit knapper Mehrheit der Stimmen von CDU, Freien Wählern sowie Gänshirt angenommen. Dagegen stimmten die Vertreter der GLH und Pfefferle. Reisig enthielt sich der Stimme.

Darüber hinaus beschloss der Ausschuss, mit einer Gegenstimme von Pfefferle, den schmaleren, direkt von der OEG-Haltestelle in die Unterführung führenden Weg für Fahrradfahrer zu verbieten, mit einem entsprechenden Verkehrsschild zu versehen und hier zusätzlich zwei Wegsperren zu errichten.