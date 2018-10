Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Werner Pfisterer ist ein Spätberufener. Zumindest, was die Feuerwehr angeht. "Mein Vater war bei der Feuerwehr, und wir hatten Landwirtschaft. Da konnten wir nicht alle beide rennen, wenn was war", erzählt er. Also trat er 1965 erst im Alter von 26 Jahren der Wehr in Leutershausen bei, nachdem der Vater sagte: "Bub, jetzt bist du an der Reihe."

Das war, nachdem es im Hühnerstall der Familie Bickel gebrannt hatte und Pfisterer Senior nach dem beträchtlichen Feuer beschloss, selbst kürzerzutreten. Sein Junior durchlief die klassischen Lehrgänge, wurde Atemschutzträger, Maschinist und schließlich Gruppenführer. "Danach war es zu Ende mit den Fortbildungen, weil ich den Familienbetrieb komplett übernehmen musste." Aber er blieb der Wehr treu. 1980 übernahm er den Posten des stellvertretenden Kommandanten, fünf Jahre später den des Kommandanten und behielt ihn bis 1995. Seit 1996 ist er Vorsitzender der Altherrenmannschaft (AH): "Erst in Leutershausen, dann nach der Fusion 2011 für die gesamte Hirschberger Wehr."

Zum Gespräch im alten Feuerwehrgerätehaus in der Raiffeisenstraße hat Pfisterer seinen Stellvertreter Hubert Günther mitgebracht. Das Duo arbeitet gut und eng zusammen - in dieser Konstellation seit den Wahlen bei der Generalversammlung 2017. Hubert Günther kam 1978 zur Feuerwehr, wurde Truppmann, Truppführer, Atemschutzträger und Schriftführer. Beide haben zudem den Führerschein Klasse zwei.

Bei der Frage, wie sich die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr damals und heute darstellen, muss Pfisterer nicht lange überlegen: "Die Einsätze sind heute ganz anders. Früher hatten wir Feuer und Hochwasser, heute kommen Rettungsdienste dazu." Und die Zuständigkeit für den Autobahnabschnitt auf der A 5 natürlich. 1982, erzählt Pfisterer, habe die Wehr Spreizer und Schere angeschafft, die sie unmittelbar darauf bei einem Unfall mit der OEG verwenden mussten. "Die Anschaffung hat sich gleich bezahlt gemacht, weil wir eine Frau aus ihrem Auto rausholen mussten", schildert er.

Auch die Zahl und Intensität der Fortbildungen habe deutlich zugenommen. Damit einher gehe zudem ein höherer bürokratischer Aufwand. "Und wenn jemand mutwillig einen Einsatz verursacht, muss er ihn heute auch bezahlen. Falls er erwischt wird", sagt der 79-jährige Pfisterer.

Die Altersmannschaft ist inzwischen auf 100 Personen angewachsen und die Pflege der Kameradschaft ist wichtig. Was sich bei der Fusion geändert hat, ist die Satzung, nach der man nach 25 Jahren aktiven Dienstes in die AH eintreten kann. "Wir haben das von Großsachsen so übernommen. Das bedeutet, dass die AH auch aus Leuten besteht, die jünger sind als 65 Jahre", schildert Günther.

Rund 60 bis 70 seien stets bei den Veranstaltungen zugegen. Eine gute Zahl, wie Günther findet. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sie sich im alten Feuerwehrgerätehaus mit ihren Frauen oder den "Witfrauen", um Karten zu spielen. "Die Damen spielen Rommé, wir Schafkopf oder 20 Up", erzählen beide. Jeden Freitag trifft sich an selber Stelle der AH-Stammtisch, um die Welt ein bisschen neu zu verteilen, um sich über die "neuesten politischen Skandale" aufzuregen oder das örtliche Geschehen zu beleuchten. "Und wir haben gute Informationsquellen", lacht Pfisterer. Runter ins Hilfeleistungszentrum (HLZ) zu laufen, das sei ihnen inzwischen zu weit. Deshalb sind sie froh, dass ihnen die Gemeinde den Raum im Keller des alten Feuerwehrhauses nach wie vor zur Verfügung stellt.

Einmal im Jahr feiern sie aber am HLZ mit den Alterskameraden, wo sie vom Vergnügungsausschuss bewirtet werden. Sie unternehmen Ausflüge und Kurzreisen, wie im Juni zur befreundeten Wehr in Leutershausen in Mittelfranken. Pfisterer, seit 1996 Ehrenkommandant, pflegt auch hier den Kontakt.

Die Initiative des Innenministeriums und des Landesfeuerwehrverbands "65 plus", die Senioren aktiv bei Einsätzen einbinden möchte, sieht er hier noch nicht umgesetzt. Ganz böse scheint Pfisterer deshalb nicht - zumindest nicht, was ihn persönlich betrifft. "Klar, wir könnten bei Straßenabsperrungen helfen. Aber ganz ehrlich, ich werde nächstes Jahr 80. Mein Part ist eher kommunikativ", lächelt er.