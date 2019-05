Hirschberg. (ans) Jetzt ist es raus: Ralf Gänshirt (parteilos) kandidiert bei der Bürgermeisterwahl in Hirschberg. Damit ist der 51-jährige Hauptamtsleiter der Gemeinde der Erste, der seinen Hut in den Ring wirft. Ausgeschrieben wird die Stelle am 17. Mai. Seit 19 Jahren arbeiten Gänshirt als Hauptamtsleiter in Hirschberg, zuvor war er stellvertretender Hauptamtsleiter. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) ist in der Gemeinde aufgewachsen, wohnt aber mittlerweile in Weinheim. Interesse an einer Kandidatur hat auch der Zweite Bürgermeister-Stellvertreter und CDU-Gemeinderat Christian Würz bekundet. Er will sich aber erst am Tag der Ausschreibung erklären.