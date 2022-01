Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Für mächtig Wirbel hatte in der Gemeinde gesorgt, dass die Martin-Stöhr-Schule Luftfiltergeräte hat, die Grundschule Großsachsen aber nicht. Während sich im einen Ortsteil der Gesamtelternbeirat für die Anschaffung ausgesprochen hatte, gab es im anderen Ortsteil eine Umfrage durch die Vorsitzenden des Elternbeirats, in der die Mehrheit der Eltern die Geräte ablehnte. Doch die Umfrage in Großsachsen stieß auf Kritik, war sie doch nach Auffassung einiger Eltern nicht neutral gehalten. Jetzt hat der Elternbeirat reagiert und Schulträger und Schulleitung um eine Entscheidung gebeten – die pro Luftfilter ausgegangen ist, wie aus einer von der Leiterin der Grundschule Großsachsen, Andrea Auer, und Bürgermeister Ralf Gänshirt verschickten Pressemitteilung hervorgeht.

Dem Wunsch des Elternbeirats kämen Schulträger und Schulleitung nach. "Bei dieser gemeinsamen Entscheidung haben die dynamische pandemische Situation sowie die Erfahrungen der Martin-Stöhr-Grundschule Leutershausen eine wesentliche Rolle eingenommen", erläutern Gänshirt und Auer. Die sehr schnell steigenden Infektionszahlen aufgrund der Virusvariante Omikron, aber auch die guten Erfahrungen in Leutershausen seien letztlich ausschlaggebend gewesen. So sollen die identischen Geräte wie für die Martin-Stöhr-Schule nun auch für die Grundschule Großsachsen angeschafft werden. Die Bestellung sei bereits erfolgt, sodass alle Klassenräume, die Mensa und die Betreuungsräume zeitnah ausgestattet werden. "Die Gesamtkosten, die voraussichtlich die Gemeinde ohne Zuschüsse selbst tragen wird, belaufen sich auf rund 16.000 Euro", heißt es in der Pressemittelung.

Schulleitung und Schulträger danken "ausdrücklich" den beiden ehrenamtlichen Elternbeiratsvorsitzenden der Grundschule Großsachsen, Jennifer Peters und Claudia Schmiedeberg, "die diesen nicht einfachen Entscheidungsweg intensiv begleitet haben, für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit".

Auch der Elternbeirat selbst gibt eine Erklärung zu diesem Vorgehen ab. So sei er in seiner jüngsten Sitzung am 13. Januar zu dem Ergebnis gekommen, dass die Entscheidung bezüglich der Anschaffung von Luftfiltern vom Schulträger gefällt werden müsse. Der Elternbeirat sei ein Gremium aus ehrenamtlich Tätigen und versteht sich als beratendes Organ. "Die Verantwortung für eine solch weitreichende und folgenschwere Entscheidung, die sich auf die Gesundheit aller auswirken könnte, möchte der Elternbeirat nicht übernehmen", heißt es in der Stellungnahme deutlich.

Der Elternbeirat sei derzeit, ebenso wie die gesamte Gesellschaft, in diesem Thema gespalten. "Um hier zu einem Konsens zu kommen, wäre eine detaillierte, gewissenhafte und akribische Sondierung der Studienlage notwendig." Dies sei vom Elternbeirat nicht zu leisten, auch zum Schutz der Ressourcen der im Beirat tätigen Eltern.

Die im Herbst 2021 durchgeführte "Umfrage zum Einsatz von Luftfiltergeräten" könne aufgrund der dynamischen pandemischen Situation nicht als Grundlage für eine Entscheidungsfindung dienen, findet das Gremium. Neue Entwicklungen beispielsweise mit neuen Varianten, steigenden Infektionszahlen und Impfmöglichkeiten würden eine Neubewertung der Situation unabdingbar machen. Des Weiteren seien die in der Umfrage genannten Informationen zur Meinungsbildung inzwischen teilweise überholt. Zudem war sie nicht als "Abstimmung", sondern als "Abfrage eines Stimmungsbildes" geplant und auch entsprechend bezeichnet. "Wir sehen daher nicht, dass sie die zentrale Grundlage für die Entscheidung für oder gegen die Anschaffung von Luftfiltergeräten sein darf", findet der Elternbeirat.

Er wünschte sich, dass der Schulträger gemeinsam mit der Schulleitung eine faktenbasierte Entscheidung zum Wohle aller, besonders der schutzbedürftigen Personen – beispielsweise geräuschempfindliche Kinder, vorerkrankte Kontaktpersonen – in der Gemeinde fallen möge. Und diese wurde nun getroffen, die Geräte werden angeschafft.