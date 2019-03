Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Innerhalb kürzester Zeit erhielt ein sympathischer Post des Polizeipräsidiums Mannheim auf Facebook zahlreiche "Likes". Bis Mittwochnachmittag klickten über 200 Menschen auf "Gefällt mir". Kein Wunder, denn die Polizei sagte ganz originell "Dankeschön" für die Bewirtung während des Sturm-Einsatzes durch Familie Eichler in Großsachsen.

Wie bereits berichtet, war den Inhabern des Fahrzeughauses Eichler am Sonntagnachmittag die Dachkonstruktion eines ihrer Ausstellungsräume weggeflogen und auf der nahe gelegene Fahrleitung der RNV-Linie 5 gelandet. Der Schienenverkehr war bis in die Nacht unterbrochen, die Bundesstraße B3 musste gesperrt werden.

Aber von diesem Unglück gab es auch etwas Positives zu berichten. So schreibt die Polizei in ihrem Post: "Sturmtief Eberhard sorgt für SchniPoSa mal anders." Und erklärt gleich darauf, dass "SchniPoSa" nicht "Schnitzel, Pommes und Salat" heiße. "Seit Sonntag und dem Einsatz der Kollegen vom Polizeirevier Weinheim in Großsachsen wissen wir, es bedeutet: Schnitzel-Polizei-super-Anwohner."

Als nämlich absehbar war, dass sich der Einsatz bis in die Abendstunden oder sogar bis in die Nacht ziehen wird, griff Helga Eichler zum Telefon. Sie rief beim Gasthof "Alte Pfalz" in Lützelsachsen an und gab eine Bestellung auf. Tochter Katja Eichler setzte sich ins Auto und holte das Essen ab.

Gut eine Stunde später näherte sich laut Polizei dann ein Fahrzeug, öffnete die Seitentüren - und plötzlich wurden 50 frisch gebackene Schnitzel sowie dazugehörige Brötchen sichtbar. "Eine Schwester hat die Brötchen aufgeschnitten, die andere hat sie reingelegt", erzählt Susanne Eichler. So verteilte die ganze Familie kurzerhand Essen an alle Einsatzkräfte. "Es war eh toll, wie alle zusammengehalten haben", gewinnt sie den turbulenten Stunden auch etwas Positives ab.

Weil Familie Eichler dankbar für die Unterstützung der Einsatzkräfte war, orderte sie Schnitzel in Lützelsachsen. Foto: Polizei Mannheim/Facebook

So seien Nachbarn herausgeeilt und hätten ihre Hilfe angeboten, ebenso wie Freunde, die sich gleich meldeten, als sie von dem Unglück erfuhren. Auch die Einsatzkräfte waren laut Susanne Eichler "einfach toll". Schon am Nachmittag hatten die Autohaus-Besitzer Polizei und Feuerwehr mit mehreren Kannen Kaffee und Tee versorgt.

Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg hat den Post der Polizei auf ihrer Facebook-Seite geteilt und kommentiert ihn mit Dank an die Eichlers: "Ihr seid super!" Bis 22 Uhr waren die Einsatzkräfte am Sonntag vor Ort, dann war das Dach von der Leitung, die B3 konnte wieder freigegeben werden - "und unsere Kollegen gut gesättigt in den Feierabend oder weiteren Nachtdienst starten!", schreibt die Polizei abschließend in ihrem Post. "Danke dafür!"

Sturmbilanz "Eberhard" an der Bergstraße - Die Fotogalerie





















Die Eichlers zeigen sich im Gespräch mit der RNZ sehr bewegt. "Dieser Post hat uns fast zu Tränen gerührt", sagt Susanne Eichler. Dabei hat sich die Familie den Dank aber redlich verdient.