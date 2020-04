Hirschberg-Großsachsen.(ans) Auch wenn sie noch 10 bis 15 Mann mehr brauchen könnte: "Ich denke, die Spargelernte bekommen wir jetzt gestemmt", sagt Obstbaumeisterin Linda Weingärtner etwas erleichtert. Aber die Erdbeerernte bereitet ihr nach wie vor Sorgen. In der vergangenen Woche hat sie begonnen, aber der größte Kraftakt mit der Haupternte steht im Mai bevor. Und da hat die Großsachsenerin große Sorgen: "Derzeit sieht es danach aus, dass wir nur ein Drittel der Erntehelfer zusammenbekommen, die wir sonst haben und brauchen."

Ein bisschen Erleichterung gab es durch die Lockerung in Bezug auf die Flugreisen für Erntehelfer, die zwischenzeitlich verboten waren, nun aber wieder erlaubt sind. Allerdings unter vielerlei Bedingungen. "Es ist ein organisatorischer und finanzieller Kraftakt", sagt Weingärtner. Bislang konnten sie per Flugzeug rund 40 Erntehelfer für den Erdbeerbetrieb aus Rumänien holen. Nach wie vor wollen viele nicht anreisen, weil sie noch nie zuvor geflogen sind. "Manche haben sogar am Telefon geweint", erzählt die Landwirtin.

Am Donnerstag sollen noch mal 50 am Flughafen ankommen. "Mehr aus Rumänien werden es aber nicht", glaubt Weingärtner. "Wir haben alle abtelefoniert." Noch hofft sie, dass vielleicht im Mai wieder der Busverkehr möglich wird,

Damit die Erntehelfer überhaupt per Flugzeug kommen können, ist große Vorarbeit nötig, Gespräche mit den Behörden und inzwischen acht Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Weingärtners zahlen die Flüge, Bettwäsche und Geschirr. Letzeres sind Sachen, die die Erntehelfer sonst in den Bussen selbst mitbringen. Im Flugzeug ist das wegen der begrenzten Gepäckmenge schwer möglich.

Kommen die Erntehelfer dann auf dem Hof an, werden sie von Linda Weingärtner darüber aufgeklärt, "dass sie die Masken, weil sie ihnen so gut stehen, erstmal 14 Tagen aufbehalten dürfen". Etwas Humor muss in der schwierigen Zeit sein.

Erdbeerernte beim Leutershausener Sportzentrum – mit Masken. Fotos: Dorn

In der Tat müssen die Erntehelfer zwei Wochen lang Masken tragen und dürfen sie nur auf ihrem Zimmer oder in den sanitären Anlagen abnehmen. In dieser Zeit dürfen sie nur mit Maske und Handschuhen auf dem Feld arbeiten. Und nur innerhalb der Gruppen, mit denen sie angereist sind. Das gilt auch für das Zusammenleben.

Weingärtner hat für die Erntehelfer gerade 250 Atemschutzmasken und 400 kleine Desinfektionsflaschen bestellt. "Und als Willkommensgeschenk gibt es Seifenspender", ergänzt Weingärtner. Auch die Lebensmittelversorgung der Erntehelfer will organisiert sein, denn diese dürfen in den 14 Tagen den Hof nur für die Arbeit verlassen.

Gefreut hat sich Weingärtner über den Zuspruch hinsichtlich ihres Aufrufs per Facebook-Seite "Ernte-Engel aus der Region". Gemeldet hätten sich fast 600 Erntehelfer. Davon übrig blieben allerdings nur 100, die ernsthaftes Interesse hatten. "Wir freuen uns über jeden, der bei uns arbeiten will", betont Weingärtner.

Allerdings braucht sie die Bereitschaft, drei Tage jeweils sieben Stunden arbeiten zu können und dabei 3,5 Erdbeer-Stiegen à fünf Kilo zu pflücken. "Wir können sonst einfach nicht planen", erklärt sie. Vielen sei nicht klar, dass es um Akkordarbeit geht. Wer diese nicht scheut, soll sich melden, bittet sie.

Info: Weitere Infos auf der Facebook-Seite "Ernte-Engel aus der Region"