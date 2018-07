Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Großsachsen. "Das wird ein geiler Abend", ist sich Hermann Reisig sicher und liefert eine Gesangseinlage unter dem Titel "Die Band, die den Namen Dorfmugge trägt...". Dann ist das Publikum an der Reihe und soll die Band mit einem "Dorfmugge, kummt jetzt endlich uff die Roll’" auf die Bühne locken. Die Bühne auf Rollen, ein Anhänger, ist im Gegensatz zu früheren Konzerten vor der Scheune und damit im Westen des Hofes platziert. Das ergibt Sinn, weil die Musiker dann nicht von der Sonne geblendet werden und die Gäste eine bessere Sicht auf das Geschehen haben.

Rund 400 Konzertkarten gingen im Vorverkauf weg, rund 100 wurden außerdem an der Abendkasse verkauft. Die besten Plätze sind da schon besetzt und es hilft nur noch "Zammerigge". Und dann marschieren die vier Jungs mit dem Pippi-Langstrumpf-Lied die Tisch- und Bankreihen entlang. Auf der Bühne ist das Lied nochmals in Moll zu hören.

Warum, erklärt Matz Scheid. Weil Pippi bekanntlich Schwedin ist und die schwedische Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft gerade gegen England verloren hat. Solche Einlagen liebt das Publikum bei den "Dorfmugge". Deren Gründer Matz Scheid und Stephan Ullmann laden zum Open-Air-Konzert auf dem Spargelhof immer wieder andere Gastmusiker ein.

Dieses Mal sind es Matthias Dörsam (Saxofon/Flöte) und Tobias Escher (Akkordeon/Percussion). Auf der Set-Liste stehen 24 Titel, davon sind vier neu im Programm. Zum Beispiel "Goin up the Country" (Canned Heat) oder "Englishman in New York" (Sting). Ob die Reihenfolge eingehalten wird, weiß Scheid im Voraus aber nie. Kommt einfach auf die Stimmung an.

"Lazy Sunday" (Small Faces) oder "Cats in the Cradle" (Ugly Kid Joe) gehen immer. Vor allem bei den "älteren Älteren", die Scheid daran erinnert, dass sich das legendäre Woodstock-Festival 2019 zu 50. Mal jährt. Seinen Worten nach wird dieses Jubiläum wahrscheinlich Motto für den nächsten Auftritt der "Dorfmugge" auf dem Spargelhof.

An dem Abend herrscht geniales Open-Air-Wetter samt lauem Lüftchen. Da schmecken Wein und Bier nochmals besser. Geduldig stehen die Gäste an der Essensausgabe an. Der Wurstsalat sieht lecker aus. Oder darf es doch lieber ein Stück Kuchen sein? "Das sind ja Riesenstücke", findet eine Besucherin, die mit dem Rhabarberkuchen liebäugelt. Der Abend wird länger werden, da passt dann auch noch was Süßes in den Magen - falls noch was da ist. "Der Matz hat’s einfach drauf, gute Laune zu verbreiten, deshalb komm’ ich auch so gern hierher", sagt ein Gast, der noch kein Dorfmugge-Konzert auf dem Spargelhof verpasst hat. Es ist immerhin schon das fünfte.

So langsam geht’s Richtung Pause (Matz Scheid: "Auch ein Hippie muss mal Pippi"), doch erst startet die Band nochmals voll durch und beeindruckt wie schon im letzten Jahr durch den Übergang von "Strawberry Fields" (Beatles) zu "Space Oddity" (David Bowie) samt sphärisch anmutendem Gitarren-Solo.

"Also, die Vier haben musikalisch wirklich was drauf", ist an einem der Tische zu hören. Eine Eppelheimerin äußert dagegen ein paar kritische Töne. Nicht weil ihr die Musik nicht gefällt. Im Gegenteil: Die findet sie super. Sie meint aber, die Veranstaltung sei von Jahr zu Jahr größer geworden und anfangs sei es auf dem Spargelhof viel gemütlicher gewesen.