Seitdem der Gemeinderat im Herbst 2016 beschlossen hatte, an der Kreuzung B 3/Breitgasse/Riedweg in Großsachsen eine neue Ampelschaltung einrichten zu lassen, waren die Erwartungen teils groß. Ob die Ampel wirklich Verbesserungen bringt, muss sich nach den Osterferien zeigen. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber seit einigen Tagen ist sie nun da, die neue Ampelschaltung an der Kreuzung B3/Breitgasse/Riedweg in Großsachsen. Seitdem der Hirschberger Gemeinderat im Herbst 2016 beschlossen hatte, hier eine neue Ampelschaltung einrichten zu lassen, um den Verkehrsknoten leistungsfähiger zu machen, wurden teils große Erwartungen in die neue Schaltung gesetzt.

Was bringt die geänderte Ampelschaltung für das vom Durchgangsverkehr arg belastete Großsachsen? Werden die Staus, die vor allem im Berufsverkehr auftreten, kürzer oder teils ganz verschwinden? Eine endgültige Antwort darauf wird während der Osterfeiertage und der Schulferien nicht möglich sein, da in diesem Zeitraum die Zahl der Fahrzeuge, die Großsachsen durchfahren, geringer ist als üblich. Man wird also noch einige Wochen warten müssen, bis feststeht, ob mit der veränderten Ampelschaltung der Verkehrsfluss besser wird.

Große Erwartungen dämpften jedenfalls bei einer Gemeinderatssitzung vor rund eineinhalb Jahren bereits die Vertreter des Ingenieurbüros Habermehl und Follmann, die verschiedene Varianten zur Verbesserung des Verkehrsflusses durchgerechnet hatten. Denn durch eine andere Ampelschaltung an der Kreuzung lässt sich die Grünphase für den Verkehr auf der B3 nur um wenige Sekunden verlängern.

Trotzdem zeigt sich bereits, was die neue Ampelschaltung zu leisten vermag und was nicht. So werden alle enttäuscht sein, die erwarteten, dass es nun ein Ende hat mit den Staus am südlichen Ortseingang Großsachsens. Die Schaltungen der dortigen Ampelanlagen wurden nämlich nicht geändert. Auch werden sich weiterhin in der Breitgasse Fahrzeuge stauen, die aus dem Großsachsener Tal kommend auf die B3 auffahren wollen. Denn mit der neuen Ampelschaltung geht keineswegs eine Verlängerung der Grünphase für den Abbiegeverkehr einher.

Trotzdem betrifft die offensichtlichste Veränderung den aus der Breitgasse und dem Riedweg kommenden Autoverkehr sowie die Fußgänger, die an der Kreuzung die Straßen überqueren wollen. Gegenüber der bisherigen Regelung gibt es nämlich keine separate Grünphase mehr für die Fußgänger, beziehungsweise wurde diese zeitlich eingeschränkt.

Auch ist die Grünphase für die in der Breitgasse und dem Riedweg wartenden Fahrzeug nicht mehr gleichzeitig geschaltet. Zunächst dürfen für einige Sekunden die Fahrzeuge aus dem Riedweg die B3 überqueren oder in diese einbiegen. Dann erst springt die Ampel in der Breitgasse auf Grün. Das bringt den Vorteil, dass der aus der Breitgasse in südliche Richtung abbiegende Verkehr nicht mehr auf den aus dem Riedweg kommenden Verkehr achten muss und ebenso der Linksabbiegeverkehr aus dem Riedweg ungehindert abfließen kann. Zusammen mit der Ampel für den Autoverkehr aus dem Riedweg leuchten auch die Fußgängerampeln für die Überquerung der B3 Grün auf. Somit müssen die Autofahrer nun Rücksicht auf die Fußgänger nehmen.

Etwas komplizierter ist es am Fußgängerübergang Breitgasse. Hier dürfen die Fußgänger die Straße bereits überqueren, während die Fahrzeuge auf der B3 noch vor einer roten Ampel stehen. Die springt jedoch auf Grün, während die Fußgängerampel ebenfalls noch Grün leuchtet. Auch hier müssen also die Abbieger in die Breitgasse auf die Fußgänger achten. Mit einem schnellen Schritt schaffen es Fußgänger allerdings, die Breitgasse zu überqueren, während die Autos noch nicht fahren dürfen.

Eine weitere Veränderung der Ampelschaltung, die einen Effekt auf den Verkehr auf der B3 haben soll, ist dagegen weniger offensichtlich. Die von Norden kommende und am OEG-Bahnhof wartende Straßenbahn soll nun erst dann auf die B3 einfahren können, wenn der dortige Abbiegeverkehr durch eine um wenige Sekunden verlängerte Grünphase in die Breitgasse abgeflossen ist.