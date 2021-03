Marliese Schröder-Mohr (l.) hatte vier Blumenkästen am Osterbrunnen vor der Sparkasse mit Frühjahrsblühern bestückt. Auch Erik Bouvrie, BDS-Vorsitzender Andreas Well und Jörg Mayer (v.l.) packten beim Aufbau fleißig mit an. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Der Straßenbrunnen in der Breitgasse vor der Sparkasse trägt jetzt eine österliche Haube. Auch in diesem Jahr hat der Bund der Selbstständigen (BDS) das historische Bauwerk, das vermutlich im Jahr 1650 erbaut wurde, als Osterbrunnen gestaltet: Mit Tannengrün umwickelte Bögen aus Metall bilden eine Krone, verziert mit langen Schlangen aus vielfarbigen Ostereiern und bunten Bändern.

Nach gut halbstündiger Arbeit konnte das BDS-Helferteam das Schmuckstück am Mittwochabend der Öffentlichkeit übergeben. Corona-bedingt fand diese Übergabe indes ohne Publikum und ohne anschließenden Umtrunk statt. "Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder zusammen sein können", meinte BDS-Vorsitzender Andreas Well später. In den nächsten drei, vier Wochen kann sich die Bevölkerung am Anblick des Osterbrunnens erfreuen. Wie lange die Dekoration stehen bleibt, hänge davon ab, wie schnell das Tannengrün verwelkt, erklärte Jörg Mayer, der den Aufbau gemeinsam mit Uwe Mohr, Erik Bouvrie und Andreas Well stemmte.

Ums Tannengrün kümmerten sich Waltraud Mayer, Jana Kreis und Marliese Schröder-Mohr. Letztere hatte einst auch die bunten Plastik-Eiergirlanden aufgefädelt und sie zwischenzeitlich immer wieder auf Vordermann gebracht. Die Inhaberin von "Ihre Blumen-Insel" hatte nicht zuletzt vier Blumenkästen mit schönen Frühjahrsblühern bestückt und fürs Erste bereits angegossen. Um weitere Wassergaben werde sich der Bauhof kümmern, erläuterte Jörg Mayer. Und auch darum, dass der Brunnen nochmals gereinigt wird, bevor er in seine eigentliche Funktion als Wasserspender gesetzt wird.

Normalerweise kümmere sich der Bauhof dann später auch um den Abbau des Osterschmucks. "Wir hoffen, dass das wieder klappt", meinte Mayer weiter. Der Selbstständige und FW-Gemeinderat findet, dass Hirschberg unter Bürgermeister Ralf Gänshirt bunter und "blumiger" geworden ist.

Für den BDS-Vorsitzenden Andreas Well war der Aufbau des Osterbrunnens eine Premiere. Initiiert habe diese Aktion die frühere BDS-Vorsitzende Karin Kunz, erinnert sich Jörg Mayer. Seine Frau Waltraud und Marliese Schröder-Mohr können das Jahr nicht genau datieren. "Da waren unsere Kinder noch klein – das ist bestimmt 20 Jahre her", glaubt Waltraud Mayer.

Der Aufbau des Osterbrunnens stehe in diesem Jahr unter dem besonderen Zeichen "Wir leben noch", wie Andreas Well anmerkte. Für Jörg Mayer war es zudem eine symbolische Geste, "Schönes in den Ort zu bringen". Während die bunten Bänder sacht im Abendwind schaukelten, stellte sich beim Blick auf die Girlanden eine Frage: Wie viele Eier hat Marliese Schröder-Mohr hier eigentlich aufgefädelt? "Das weiß ich nicht", gestand die Blumenexpertin ratlos. Im nächsten Jahr, orakelten die BDS-Aktiven, könnte man aus dieser Frage vielleicht ein Schätzspiel für die Kinder machen.