Auf Pferd "Joschi" zeigten die Voltigierteams in unterschiedlichen Farben gekleidet einfache Figuren, wie die "Fahne", und anspruchsvollere Elemente. Foto: Dorn

Brachten ihre eigenen Pferde mit: Die Teilnehmerinnen der "Pferde AG" an der Großsachsener Grundschule hatten ihre Tiere selbst gebastelt. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Winterlich kalt ist es in der Reithalle des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins Großsachsen an diesem Samstag. Kurz vor der Weihnachtsfeier des Vereins wärmen sich daher Mensch und Pferd noch etwas auf. Die einen durch Bewegung, die anderen durch Heißgetränke wie Punsch oder Glühwein. Dazu gibt es noch frisch gebackene, lecker duftende Waffeln.

Doch bald schon steht die Vorführung der Voltigierer und Reiter an. Diese ist normalerweise in ein eher weihnachtliches Märchen eingebunden, doch in diesem Jahr handelt die Geschichte von Fiona und Felix, die ihre erste gemeinsame Wohnung einrichten. Da gilt es, die richtigen Wandfarben für die verschiedenen Räume zu finden.

Die Räume müssen aber erst einmal von ihrem Alltagsgrau befreit werden. Damit das Grau verschwindet, schlägt Fiona vor: "Weiß ist die beste Basis, um die folgenden Farben so richtig knallen zu lassen." Ganz in Weiß gekleidet reitet daraufhin Melanie Reisig auf ihrem Pferd Emor in die Halle, und die beiden springen über die aufgestellten Hindernisse.

Hindernisse zu überwinden haben auch Fiona und Felix, müssen sie sich doch entscheiden, wie die Räume gestrichen werden sollen. Nachdem Felix die Küche gerne grau gestrichen hätte, setzt sich aber Fiona mit ihrem Vorschlag Rot durch. Das ist auch die Farbe des Voltigierteams fünf mit dem Pferd Joschi. Die sechs- bis neunjährigen Voltigierer zeigen einfache Figuren, wie etwa die "Fahne". So dreht Joschi Runde um Runde und bekommt am Ende noch einen freundlichen Klaps von den Mädchen auf seinen Hintern.

Das in Blau gekleidete Team vier - Fiona und Felix haben beschlossen, das Badezimmer in Blau zu streichen - kommt dagegen ganz ohne Pferd aus. Sie haben den Voltigierbock für ihre Vorführung gewählt. So bleibt genügend Zeit für die fleißigen Helfer, die Pferdeäpfel vom Hallenboden aufzusammeln.

Der Vereinsvorsitzende Michael Volz ist insgesamt angetan von dem Engagement der Vereinsmitglieder, die den vor gut zwei Jahren frisch aufgebrachten Bodenbelag aus einem Sand- und Holz-Gemisch gut pflegen. Damit die Reiter und Voltigierer zukünftig auch im Außenbereich beste Bedingungen vorfinden, soll im kommenden Jahr der Belag des Außenplatzes aufgefrischt werden, sagt Volz.

In der Zwischenzeit wurde eine Wand im Zimmer von Felix schwarz angemalt und das Wohnzimmer in Rosa und Lila gestrichen, den Lieblingsfarben von Fiona. Damit ist es Zeit für eine Pause bei den Malerarbeiten - aber nicht bei den Vorführungen zur Weihnachtsfeier: Die zahlreichen Eltern wollen schließlich sehen, was ihre Sprösslinge im vergangenen Jahr so gelernt haben.

Ganz am Anfang beim Umgang mit Pferden stehen allerdings noch die Teilnehmer der "Pferde AG", eine Kooperation des Reitvereins mit der Grundschule Großsachsen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 wird sie für die Zweitklässler angeboten. Dieses Jahr haben 15 Schüler an dieser Arbeitsgemeinschaft teilgenommen. In den beiden letzten Theoriestunden vor den Weihnachtsferien bastelten sie Steckenpferde, mit denen sie nun durch die Halle "reiten".

Für Fiona und Felix geht dann die Renovierung der Wohnung in die Endphase. Gold haben sie für das Schlafzimmer ausgewählt, und dazu zeigen die Pferde Romeo, Donni und Caipi mit ihren Reitern eine Quadrille. Die Wände im künftigen Kinderzimmer werden grün gestrichen, was Team sieben wiederum mit Joschi darstellt. Zum Schluss gibt es dann noch jede Menge Geschenke vom Weihnachtsmann.