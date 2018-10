Von Walter Brand

Hirschberg-Großsachsen. Der Name Spilger ist nicht nur in Hirschberg bekannt, sondern auch über die Ortsgrenzen hinaus. Schreinermeister Fritz Spilger gehörte zu einer alteingesessenen Großsachsener Handwerkerfamilie. Nun ist der Altgemeinderat im Alter von 90 Jahren gestorben.

Bereits sein Großvater betrieb im Ort eine Schreinerei und Glaserei und später auch der Vater, der den Schreinerbetrieb weiter ausbaute. Fritz Spilger, der im Juni 1928 das Licht der Welt erblickte, begann nach der Schule eine Lehre als Einzelhandelskaufmann in einem Weinheimer Unternehmen. Kaum hatte er die ersten Schritte im Arbeitsleben gemacht, wurde er als Luftwaffen-Helfer eingezogen. Danach geriet Spilger als Soldat in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft. Aus einem Gefangenen-Lager in Heilbronn wurde Fritz Spilger am 7. August 1945 in die Heimat entlassen. Da es zu dieser Zeit im Weinheimer Lehrbetrieb nichts mehr zu verkaufen gab, half er schließlich bei seinem Vater in der Schreinerei mit.

Der Umgang mit Holz machte ihm mehr und mehr Spaß, und so begann er bei der Schreinerei "Baus und Schönfeldt" eine zweite Lehre. 1949 legte Fritz Spilger die Gesellenprüfung ab, der 1959 die Meisterprüfung folgte. Zusammen mit seinem Bruder Wilhelm übernahm er 1973 den elterlichen Handwerksbetrieb. Motivieren ließ sich der Schreinermeister stets von dem Leitsatz: "Nur wer seinen Beruf liebt, tüchtig ist und Neuem gegenüber aufgeschlossen, der kann aufrichtig von sich behaupten, sein Handwerk zu verstehen."

Die Schreinerei war von da an Spilgers beruflicher Lebensmittelpunkt. Auch heute noch gibt es die "Bau- und Möbelschreinerei Gebr. Spilger", denn im Jahr 1997 übernahmen Fritz Spilgers Söhne Arno und Thilo den Betrieb von ihrem Vater.

Ein für ihn wichtiges "Hobby" war die aktive Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg-Großsachsen. 75 Jahre lang gehörte Fritz Spilger der Freiwilligen Feuerwehr an. Viele Jahre war er Gruppenführer und beratendes Mitglied im Feuerwehrausschuss. Für seine Verdienste wurde Fritz Spilger mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Silber und Gold des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Gemeinde Hirschberg ernannte ihn zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Beim Turnverein "Germania" 1890 Großsachsen (TVG) war er als Handballer sowie in der Jedermann-Abteilung aktiv und stand auch hier in der Reihe der Ehrenmitglieder. Als förderndes Mitglied unterstützte er das Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, den Odenwaldklub und den Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein Großsachsen. Zudem war er als Handwerker Mitglied beim Bund der Selbstständigen in Großsachsen. Von 1957 bis 1998 war er hier Vorstandsmitglied.

Fritz Spilger engagierte sich aber nicht nur in den Ortsvereinen. In der ehemaligen Gemeinde Großsachsen übernahm er im kommunalpolitischen Bereich Verantwortung. Im Jahr 1959 wurde er über die Liste der Freien Wählervereinigung Großsachsen in den Gemeinderat gewählt, wo er zwei Wahlperioden lang am Auf- und Ausbau der Großsachsener Infrastruktur mitwirkte und sich für die Bürger einsetzte. Seine Markenzeichen waren die Hingabe und Überzeugung, mit der er für die Belange des Ortes eintrat.

In seinem Ruhestand genoss er vor allem die täglichen Spaziergänge mit seiner Ehefrau Lotte von seinem Wohndomizil im Hirschberger Gewerbegebiet/Waid aus. Im Frühjahr beging der Verstorbene in der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen noch seine Kronjuwelenkonfirmation.

Die Beisetzung von Fritz Spilger findet am Freitag, 2. November, um 13 Uhr auf dem Friedhof in Großsachsen statt.