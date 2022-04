Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen.Der Apfelbach – einst prägte er das Ortsbild Großsachsens, doch seit 60 Jahren ist von ihm im Ort nicht mehr viel zu sehen. Da der Bach verdolt wurde, legt er nun einen großen Teil seines Wegs unterirdisch zurück. Oberhalb von Rippenweier, nahe des dortigen Sportplatzes, entspringt der Apfelbach, fließt dann in nördliche Richtung bis zur Talstraße, durchquert Heiligkreuz und wird auf seinem Weg bis zur Lettengasse in Großsachsen von mehreren Zuflüssen gespeist, zum Beispiel dem Marbächlein. Ab der Lettengasse fließt der Bach unterhalb der Breitgasse und des Riedwegs bis zu den Tennisplätzen des TV Germania Großsachsen, wo er wieder zutage tritt und in den Landgraben übergeht, der weiter nördlich in die Weschnitz einmündet.

Verdolt wurde der Apfelbach (Station 20 des Großsachsener Ortsrundgangs) im Jahr 1960, da der Verkehr in der Breitgasse immer mehr zunahm und auch die Fahrzeuge breiter wurden. Gleichzeitig sorgte die steigende Einwohnerzahl in den Odenwaldgemeinden dafür, dass dort immer mehr Fläche versiegelt wurde. So wurde bei starken Regenfällen das Wasser in die Bäche geleitet, wodurch es immer häufiger zu Hochwasser im Apfelbach kam. Einige Male trat er sogar über seine doch recht hohe Uferböschung.

Bevor der Apfelbach verdolt wurde, war er Mitte des vergangenen Jahrhunderts ein wahres Paradies für die Kinder des Ortes, die nur zu gerne darin spielten und die Natur kennenlernten. Zu lesen ist das auf der Website des verstorbenen Willi Eck unter www.grosssachsen.de. Man watete darin herum, beobachtete Schmetterlinge, Libellen, Bachkrebse sowie Enten und staute den Bach manchmal auf, um darin zu schwimmen. Im Winter ließ man das Wasser in die Bachwiesen laufen, um eine riesengroße Eisfläche zum Schlittschuhlaufen zu bekommen. Das Bachwasser sei damals recht sauber gewesen. Wie Eck auf seiner Website schildert, habe er das selbst mit seinem Chemiebaukasten überprüft. Einen Nitratwert von etwa 25 Milligramm pro Liter, eine Gesamthärte von 15 Grad und einen pH-Wert im neutralen Bereich, von etwa sieben, habe er demnach festgestellt. Die Abwässer aus den Toiletten seien nicht in den Bach gelangt, allerdings andere Abwässer aus den angrenzenden Häusern. Nahmen diese Abwässer überhand, seien die entsprechenden Verschmutzer ermahnt worden und schon bald sei die Ordnung wieder hergestellt gewesen, so Eck auf seiner Website.

Gut ein halbes Jahrhundert zuvor muss das aber ganz anders gewesen sein, wie der Historiker Rainer Gutjahr der RNZ berichtete. So habe im August 1875 der Bezirksarzt gemahnt, den Bach von Zeit zu Zeit zu reinigen. Insbesondere seien die sich im Bachbett befindlichen Entenkadaver zu entfernen. Ebenso stellte der Bezirksarzt 1897 fest, dass der Apfelbach in hohem Grade verunreinigt sei. Schlamm, Geschirr, altes Eisen hatte er dort gesichtet. In diesem Zusammenhang wies Gutjahr darauf hin, dass das Wasser für die Hefefabrik, die 1883 an der Kreuzung Breitgasse/B 3 entstand, keinesfalls aus dem Apfelbach entnommen werden konnte, wie es irrtümlich auf einer Informationstafel an der alten Tabakfabrik heißt. Vielmehr hätte die Hefefabrik ihr Wasser aus zwei auf dem Fabrikgelände befindlichen Brunnen bezogen, so Gutjahr.

Ortsbildprägend waren in der Breitgasse neben dem Bachbett die kleinen Brücken über den Apfelbach. Sie verbanden die jenseits des Apfelbachs gelegenen Häuser mit der Straße. "Briggedeggel" wurden sie liebevoll genannt. Die Anwohner, die sich abends auf die Brückenmauern setzten, um mit den Nachbarn die Neuigkeiten des Tages auszutauschen, hießen dementsprechend "Briggedeggelhogger".

Heute wünscht man sich dieses Idyll mit einem frei liegenden Bachlauf im Ort teils wieder zurück. Das hohe Verkehrsaufkommen in der Breitgasse lässt das aber nicht zu. Bei der Erstellung einer "Leitplanung öffentlicher Raum" vor gut zwei Jahren wurde jedoch seitens der Stadtbaukommission angeregt, zumindest einen kleinen Teil des Apfelbachs wieder sichtbar zu machen. So könnte etwa an der Alten Schule in Großsachsen, das Wasser aus dem Bach in zwei größeren Becken aufgestaut werden.