Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. "Man geht niemals in denselben Garten", sagt Regina Beck. Sie steht auf einer ihrer gepachteten Streuobstwiesen in Großsachsen. Aktuell steht vieles in der Blüte, doch je nach Jahreszeit gibt es auf den Wiesen immer wieder Neues zu entdecken.

Naturliebhaberin ist Beck schon seit ihrer Kindheit. "Ich bin damit aufgewachsen, die Vielfalt an Pflanzen und Obst war daheim selbstverständlich", berichtet sie. Schon mit ihrer Mutter habe sie als Kind gern eingekocht. Und inzwischen hat sie das mit dem Verkauf von Streu- und Wildobstprodukten aus ihrer eigenen Ernte zu ihrem Beruf gemacht. Mit "Reginas Gartenvielfalt" hat sich die Großsachsenerin selbstständig gemacht und bewiesen, dass sie den grünen Daumen ihrer Mutter allemal geerbt hat.

Dabei führte sie ihr Berufsweg zunächst in eine ganz andere Richtung. Fast 25 Jahre lang arbeitete Beck in einem medizinischen Beruf, ehe sie sich mit 45 Jahren dazu entschied, die Unibank zu drücken und Gartenbau mit dem Schwerpunkt Obstbau zu studieren. "Mein Ziel war es, vor 50 mit dem Studium fertig zu sein", erinnert sie sich lachend. Und da es in der Region bisher wenig biologischen Obstbau gab, beschloss sie, sich nach dem Studium dieser Leidenschaft zu widmen.

"Nach der Uni habe ich dann nach einem Grundstück gesucht, auf dem ich einen Speierling pflanzen konnte", erzählt die Altgemeinderätin der Grünen Liste Hirschberg. Und so sei sie schließlich zu der ersten Wiese gekommen. Doch das ehemalige Garten- und Weinlagen-Grundstück in "toller Lage", wie Beck es beschreibt, verlangte der Naturliebhaberin zunächst vieles ab. Mit der Hilfe ihrer Freunde und der Familie habe sie das vollkommen verwucherte Grundstück erst einmal "entbuscht" und Trockenmauern wieder aufgebaut. "Ich bin mir sicher, dass Boccia auf einer Wiese erfunden wurde", blickt sie heute lachend auf die mühevolle stundenlange Steinsuche zurück.

Im Frühjahr 2015 gaben Freunde von ihr einen Weinberg oberhalb ihrer bereits gepachteten Streuobstwiese auf. Und so übernahm Beck die Pacht für weitere 1100 Quadratmeter. "Inzwischen bewirtschafte ich insgesamt 4000 Quadratmeter", erzählt sie. Die Wiesen habe sie mit einer Laufzeit von 20 Jahren gepachtet. Inzwischen sind die Streuobstwiesen von überwucherten Büschen zu einem regelrechten bunten Biotop geworden, an dem sich auch allerhand geschützte Tierarten erfreuen. Doch um das zu erhalten, verlangt es das ganze Jahr über gute Pflege.

"Die Wiesen sind mein Kapital, daher muss ich immer alles gut im Blick haben", sagt Regina Beck. Denn sie verkauft nicht nur allerhand Leckereien wie Brotaufstriche, Sirups oder Essige in ihrem kleinen Laden in der Jahnstraße und auf Märkten, sondern bietet auf ihren Wiesen zahlreiche verschiedene Veranstaltungen an. Neben Wildkräuterwanderungen und Workshops zu essbaren Blüten gibt es auch in Corona-Zeiten die Möglichkeit, nach Voranmeldung ein Picknick-Frühstück im Weinberg auf der Streuobstwiese zu buchen, bei dem sie ihre Gäste verköstigt.

Die Idee mit den Events auf den Wiesen habe sich nach und nach entwickelt, berichtet Regina Beck über ihr Konzept. Ihr macht es Freude, weitere Menschen für die Natur direkt vor der Haustür zu begeistern. Doch der Profit steht nicht im Vordergrund: "Ich mache das auch für mein Seelenheil, denn es gibt inzwischen zu wenig solcher Flächen", lautet ihre Einstellung.

Neben dem Anbau vieler verschiedener Obstsorten wie der Felsenbirne, die laut Becks aufgrund ihres Geschmacks auch als Baumpralinen bezeichnet werden, hat sich die Großsachsenerin inzwischen natürlich auch den Traum erfüllt, weshalb sie ganz zu Beginn auf der Suche nach einer Wiese war: einen Speierling zu pflanzen. Inzwischen hat sie sogar vier davon.

Weitere Infos zu Events und Produkten gibt es unter www.reginas-gartenvielfalt.de. Der Kauf der Streu- und Wildobstprodukte im Laden in der Jahnstraße ist nach Anmeldung unter Telefon 06201/56557 möglich.