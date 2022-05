Hirschberg. (ans) Warum fiel die Entscheidung über die Pflastervariante für einen Teil der Hauptstraße nicht-öffentlich? Die RNZ hatte Bürgermeister Ralf Gänshirt diese Frage angesichts der Anwohner-Kritik am Freitag gestellt.

Dieser antwortete nun: Der Gemeinderat habe in öffentlichen Sitzungen beraten und eine Entscheidung getroffen. Anschließend hätten zwei Veranstaltungen – im Bürgersaal und auf dem Meier-Heller-Platz – stattgefunden. "Der Gemeinderat hat seine öffentliche Entscheidung in nicht-öffentlicher Sitzung hinsichtlich der Pflasterung bestätigt", betonte Gänshirt. Die Varianten seien alle bereits in den öffentlichen Sitzungen beziehungsweise Veranstaltungen vorgestellt worden. Es seien lediglich Gestaltungsmerkmale einzelner Varianten gemischt worden, um den Wünschen der Anwohnerinnen und Anwohner entsprechen zu können. "Dies ist auch weitestgehend gelungen, wenngleich bei der Pflasterung der Gemeinderat bei seiner ursprünglich Entscheidung blieb."

Beim nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkt habe der Rat die Möglichkeit erhalten sollen, die Argumente der Anwohner aus den Veranstaltungen zu beraten. Da bei diesen zum Teil persönliche Belange Einzelner angesprochen wurden, sei zu erwarten gewesen, so Gänshirt, dass solche "schützenswerten Interessen und Belange " auch im Gemeinderat angesprochen werden würden. "Aus diesem Grunde war es meine Pflicht, dies nicht-öffentlich verhandeln zu lassen."

Update: Sonntag, 15. Mai 2022, 19.15 Uhr

Umfrage über die geplante Pflasterung der Hauptstraße

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Nach wie vor sind Karin Bauer und Ingrid Fichtner enttäuscht von der Entscheidung des Gemeinderats, dass die Hauptstraße zwischen Fenchel- und Raiffeisenstraße gepflastert wird. Wie mehrfach berichtet, wird im Rahmen der Kanal- und Straßen-Sanierung ab Mitte oder Ende Juni hellrotes Pflaster anstatt Asphalt kommen. Und daran stören sich einige Anwohner rund um Bauer und Fichtner sehr.

Während der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung in einigen Punkten deren Anliegen entgegenkommen war, blieb er bei dem aus Sicht der Initiative "wichtigsten Punkt" hart und orientierte sich an der Leitplanung für den öffentlichen Raum.

Bei einem Vor-Ort-Termin am Freitag stellten Bauer und Fichtner nun die Ergebnisse einer Umfrage vor, die sie unter den Anwohnern der Hauptstraße vorgenommen hatten: 65 Flyer hatten sie verteilt, 27 Rückläufe gab es. Und die Umfrage spiegele laut Fichtner wider, was sie auch so schon vernommen hatte: "Viele Anwohner sind frustriert." Sie hätten einfach noch mal Feedback bekommen wollen, wie der Prozess gelaufen sei, erläuterte Bauer die Intention hinter der anonymen Umfrage. Insgesamt vier Fragen wurden den Anwohnern gestellt, bei drei davon konnte man mit Schulnoten von 1 bis 6 bewerten: wie zufrieden sie nun mit der geplanten Maßnahme sind. Aber auch, wie ihre Zufriedenheit mit der Transparenz, Kommunikation und Einbindung der Anwohner durch die Gemeindevertreter aussieht. Zuletzt wollten die Initiatorinnen wissen: "Haben wir als Anwohner unsere Möglichkeiten der Einflussnahme ausgeschöpft?".

Bei den ersten drei Fragen wurden Durchschnittsnoten von 4,3 sowie 4,6 und 2,8 vergeben. Aus Sicht von Bauer und Fichtner zeigt dies: "Bei der Anwohnerbefragung war die große Mehrheit der Rückmeldungen sowohl mit der beschlossenen Lösung als auch mit der Transparenz, Kommunikation und Einbeziehung der Anwohner durch die Gemeindevertretung nicht zufrieden." Dass die Entscheidung über die Pflasterung nicht-öffentlich gefallen ist – und dazu noch einstimmig –, stört Fichtner und Bauer besonders. "Dann hätten wir wenigstens mal gehört, wie die Räte argumentieren", ärgert sich Fichtner. "Wir kennen ja noch nicht mal die anderen Varianten." Eine von der RNZ am Freitag an Bürgermeister Ralf Gänshirt gestellte Anfrage, warum die Entscheidung nicht-öffentlich getroffen wurde, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Fichtner und Bauer stört, dass über die Köpfe von Anwohnern hinweg die Entscheidung getroffen wurde. Dabei hätte ein Gemeinderat beim Vor-Ort-Termin noch gesagt: "Warum sollen wir etwas entscheiden, was gegen den Willen der Bürger ist?". Nach wie vor fürchten Anwohner den Lärm. Lutz Fichtner verwies auf eine Untersuchung der Uni Dresden, nach der Pflasterbelag definitiv um einiges lauter sei als Asphalt. Und ihnen gehe es auch um Behinderte, Rollator- und Roller-Fahrer, für die ein Pflasterbelag eine Belastung darstellen könne, so Bauer. "Das Pflaster ist nichts Zukunftsfähiges", ist sie überzeugt. Und Lutz Fichtner, staatlich geprüfter Formentwerfer, sieht durch die durchgängige Pflasterung und die fehlenden Kontraste zudem eine "Einöde" auf den Ort zukommen.