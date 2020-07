Am Sonntagnachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg einmal mehr zu MAN im Gewerbepark ausrücken – wegen eines Defekts an der Brandmeldeanlage. Foto: Feuerwehr

Hirschberg. (ans) Einmal mehr ging es am Sonntagnachmittag für die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg. Wieder einmal hatte die Brandmeldeanlage bei "MAN Truck & Bus Service und Verkauf" in der Goldbeckstraße ausgelöst. Auf Facebook berichtet die Feuerwehr, dass es bereits der siebte Einsatz seit April bei der Nutzfahrzeugwerkstatt im Gewerbepark war. Und dies keineswegs wegen eines tatsächlich ausgebrochenen Brandes. "Es ist sehr ärgerlich und nagt an den Kräften unserer Kameraden, dass wir dort so oft benötigt werden, um die Brandmeldeanlage zurückzustellen", macht die Feuerwehr ihrem Unmut Luft.

Jedes Mal würden alle Kameraden der Einsatzabteilung alarmiert und verlassen für den ehrenamtlichen Einsatz ihre Familie oder den Arbeitsplatz. "Auch die nächtlichen Einsätze sind sehr anstrengend – aus dem Schlaf gerissen, von 0 auf 100 –, um wieder einmal festzustellen: Fehlalarm", schildert die Feuerwehr ihre Einsätze. Sie hofft, dass die Anlage schnellstmöglich repariert werde und sie nur noch alarmiere, "wenn wirklich ein Grund vorliegt".

Jetzt scheint sich auch tatsächlich etwas zu tun. Nachdem Kommandant Peter Braun bereits schriftlich Kontakt zu MAN aufgenommen hatte, folgte nun ein Telefonat. "Wir sind auf einem guten Weg. Die Reparatur ist nun in Auftrag gegeben", sagte Braun der RNZ. "Natürlich war das nicht schön, aber das ist halt unser Geschäft", meinte er rückblickend zu den Fehlalarmierungen. Es sei jedes Mal zu werten wie ein reguläres Schadensereignis, Fehlalarme würden jede Wehr irgendwann treffen.

Den Ärger der Wehr kann der dortige Betriebsleiter Sebastian Schubert "selbstverständlich nachvollziehen". "Wir arbeiten mit Nachdruck an der Sache." Eine Firma sei bereits mit der Installation und Inbetriebnahme des Hauptmelders beauftragt.

MAN wird auch für die Kosten der Einsätze aufkommen müssen. "Generell können wir nicht auf konkrete Fälle eingehen, da diese Informationen unseres Erachtens zu den schützenswerten Informationen der Betriebe zählen", teilte der stellvertretende Hauptamtsleiter, Michael Frank, auf RNZ-Anfrage mit.

Grundsätzlich sei zu sagen, dass alle Fehlalarme, ungeachtet des jeweiligen Verursachers, berechnet werden. Die Höhe der Kostenersatzbeträge richten sich nach dem Gebührenverzeichnis, das der Gemeinderat festgelegt hat. Dabei spielen die Dauer des Einsatzes und wie viel Personal und Fahrzeuge benötigt wurden eine Rolle. Rückblickend auf Fehlalarme der letzten Jahre seien Kosten zwischen 250 und 500 Euro je Einsatz in Rechnung gestellt worden, so Frank.