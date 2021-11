Von Julian Baum

Hirschberg-Leutershausen. Zwei Umstände trugen dazu bei, dass die Ehemalige Synagoge zu den wenigen Ausnahmen gehört, die von der Zerstörung der Reichspogromnacht am 9. November 1938 verschont blieben: Erstens, dass die Synagoge damals Eigentum der politischen Gemeinde war; und zweitens, dass eine Schar benachbarter Anwohner sich wehrhaft der Ladenburger Sturmabteilung und Schutzstaffel entgegenstellte.

So erinnerte Rainer Müller vom Arbeitskreis Ehemalige Synagoge am Dienstag an die historische Nacht, wie sie sich im Ort zugetragen haben soll. Gemeinsam mit der Gemeinde Hirschberg hatte der Arbeitskreis zur Gedenkfeier in die Ehemaligen Synagoge eingeladen.

Denn auch wenn das jüdische Gotteshaus verschont blieb, standen im ganzen Land Synagogen in Brand, verwüsteten Anhänger der Nationalsozialisten Läden und Wohnungen, misshandelten Menschen: Hunderte Juden ermordet, Tausende Menschen in der folgenden Zeit verschleppt. Noch immer unfassbar bleibe, dass das aufgeklärte und hochgebildete Deutschland überwiegend tatenlos zugesehen habe, so Müller.

Geiger Pawel Zalejski (li.) bewegte die Zuhörer mit seinem „Nigun für Bromberg“ und der Geschichte dahinter. Foto: Kreutzer

"Es liegt an uns allen und an allen folgenden Generationen, das Geschehene niemals zu vergessen", mahnte Bürgermeister Ralf Gänshirt. Mit der Wiedereinweihung der Ehemaligen Synagoge vor 20 Jahren hätten die Verantwortlichen ein Zeichen gesetzt: für Verantwortung, gegen das Vergessen und für Kultur und Begegnung. Kurz skizzierte er die Geschichte des Gebäudes, das zur "guten Stube Hirschbergs" geworden ist. Vom Erwerb der Gemeinde Mitte der Achtzigerjahre, damals in "beschämendem Zustand", bis die eigentliche Restaurierung "vorläufig" endete, nämlich mit der Wiedereröffnung am 11. November 2001. Vorläufig, betonte Gänshirt, denn "in den folgenden Jahren konnte durch enormes ehrenamtliches Engagement und weitere Investitionen der Gemeinde noch einiges hinzukommen". Das alles mache die Ehemalige Synagoge zum Veranstaltungsort wie Ort der Erinnerung, dankte er.

Musikalisch begleitete Geiger Pawel Zalejski den Abend, er interpretierte Bachs "Chaconne" und spielte die Eigenkomposition "Nigun für Bromberg". "Alles begann mit einem Foto", erklärte Zalejski zur Spurensuche in seiner polnischen Geburtsstadt Bydgoszcz, ehemals Bromberg. Vergessen sei für ihn keine Option gewesen. Leere Striche in den Außenbezirken der Stadt, ältere Menschen, die angeblich nichts von der Geschichte wussten – Vergessen trat ihm entgegen, das jüdische Leben und die reiche Kulturvielfalt wie ausradiert, alles im Zuge der NS-Propaganda und dem Reichspogrom. Die Synagoge, die er auf besagtem Foto entdeckte, wurde nicht wieder aufgebaut. Mehr noch habe man die jüdischen Menschen gezwungen, das Gebäude mit bloßen Händen, Stein für Stein, abzutragen – bevor man sie ins Arbeitslager schickte oder direkt tötete, erfuhr er bei einem Forscher an der Universität.

Nigun, hebräisch für "Melodie" oder auch "Sprache der Seelen", vereine darum Stimmen einer Gemeinschaft, die einfach ausgelöscht wurde. So entfaltete er das komplexe Stück. Dem sanften, gemächlichen Einstieg folgte ein Tempo- und Taktwechsel, der schwindelig machte. Klang die Violine zunächst gebunden und harmonisch, jagte in einem hochkarätigen Spiel eine Disharmonie die nächste, dennoch vereint zu einem Arrangement mit Anmut. Gebannt lauschte das Publikum einem Zitat, das an einen russischen Tanz erinnerte, sah Zalejski dabei zu, wie er im Takt der Musik den Körper neigte und mit den Füßen rhythmisch klopfte. Das Finale läutete er mit leisen, ätherisch anmutenden Klängen ein, die in eine Klage übergingen: "Sie sind nicht mehr da", sang er auf Polnisch, schaurig und ästhetisch zugleich.

Tief beeindruckt zeigte sich Arbeitskreis-Vorsitzender Michael Penk bei den Abschiedsworten. "Ich denke, es geht Ihnen genauso", vermutete er. Bei einer Zuhörerin spiegelte sich Ergriffenheit in den Augen wider. Sie habe sich im Zwiespalt gefühlt: Dem Gedenken mit Respekt begegnen einerseits, andererseits zur berührenden Musik zu applaudieren. So durfte es auch den Übrigen ergangen sein. Gemeinsam, wenn auch zunächst zögerlich, entschieden sich die 55 Zuhörer für tosenden Applaus und stehende Ovationen.