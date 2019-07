Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Das Wasser kam an diesem Sonntag beim Tag der offenen Tür der Hirschberger Feuerwehr im Hilfeleistungszentrum von allen Seiten. Doch weder der zeitweise leichte Regen von oben noch die Wasserspritzer aus den Löschschläuchen störten die zahlreichen Besucher. Gar nicht abzuhalten vom Wasser waren die Kleinsten. Begeistert betrachteten die Kinder, wie das kühle Nass aus allen Rohren am selbst gebauten Springbrunnen am Eingang zum Hilfeleistungszentrum nur so sprudelte und übten sogar schon einmal, wie ein Feuer gelöscht wird.

Der absolute Renner waren aber - wie in all den Jahren zuvor - die Rundfahrten mit den Feuerwehrfahrzeugen. Bereits kurz vor 11 Uhr fanden sich die ersten Kinder mit ihren Eltern am Abfahrtspunkt in der Galgenstraße ein. Da die beiden Fahrzeuge gar nicht so viele Kinder auf einmal mitnehmen konnten, wuchs die Zahl der Wartenden immer weiter an. Daran änderte auch der einsetzende leichte Regen nichts. Rasch hatten die Eltern Regenschirme herausgeholt und für all die, die dieses Utensil nicht dabei hatten, stellten die Floriansjünger noch rasch zwei Sonnenschirme auf.

Währenddessen liefen Grill und Fritteusen bereits auf Hochtouren, denn die ersten Gäste waren schon zum Mittagessen erschienen.

Auch das Löschen eines Brandes konnte geübt werden. Fotos: Dorn

Auf der Speisenkarte standen Bratwurst, Wurstsalat und natürlich Schnitzel mit Soße oder Kochkäse, schließlich war wieder der schon traditionelle "Schnitzeltag" angesagt. Für alle, die später noch etwas Süßes zu sich nehmen wollten, fand sich im "Café Florian" eine reichliche Kuchenauswahl. Ans Essen wollten die Kinder zu diesem frühen Zeitpunkt aber noch gar nicht denken. Viel zu verlockend waren die Angebote in der Spielstraße der Jugendfeuerwehr. Hier konnte man sich als Feuerwehrmann verkleidet ablichten lassen oder ausprobieren, wie man den Wasserstrahl aus einem Feuerwehrschlauch genau dahin lenkt, wo es das Feuer zu löschen gilt.

Das mit Hilfe von Gas entfachte Feuer am Übungsobjekt "Brandhaus" ließ sich rasch löschen, gar nicht so einfach war es dagegen, einen Fußball mit dem Wasserstrahl eine schräg aufgestellte Leiter hinaufzutreiben.

Dass es bei den Einsätzen der Feuerwehr nicht immer nur ums Wasser geht, demonstrierten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit einem hydraulischen Spreizer. Der wird, wie der Name schon sagt, meist dazu verwendet, miteinander verbundene Teile auseinander zu drücken. Mit ihm kann man aber auch Dinge greifen, wie etwa einen Tennisball. Den galt es mit dem Spreizer zu erfassen und von einem Platz zu einem anderen zu bugsieren. Mit etwas Geschick gelang das auch. Dem Tennisball tat das aber nicht so gut, denn unter dem enormen Druck, den der hydraulische Spreizer aufbaut, litt er arg und bestand nach einiger Zeit nur noch aus zwei, gerade einmal so verbundenen Teilen.

Auch die Hüpfburg fand ihre Anhänger, die sich hier austobten. Nur der Eisverkauf wollte bei dem doch etwas kühlen Wetter nicht so richtig anlaufen. Ansonsten war Feuerwehrkommandant Peter Braun mit dem Verlauf des Tags der offenen Tür und des Sommerfestes am Abend zuvor vollauf zufrieden.

"Es war eine Veranstaltung wie man sie sich wünscht", sagte er über das Sommerfest, bei dem die Partyband "Fresh" für Stimmung unter den 400 Gästen sorgte.