Das Gebäude in der Friedrichstraße 17, in dem sich einst die Brauerei Förster befand, wird für den Abriss vorbereitet. Die Arbeiten sollen drei Monate dauern. Foto: Hildebrand

Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. Es tut sich etwas in der Friedrichstraße 17: Seit einigen Tagen sind Arbeiter damit beschäftigt, die ehemalige Brauerei Förster zu entkernen und für den Abriss herzurichten. Das Gebäude, das die einst eigenständige Gemeinde Leutershausen, danach Hirschberg, später für Sozialwohnungen nutzte, wurde schon vor längerer Zeit an den Bauherrn Familienheim Rhein-Neckar in Mannheim verkauft.

An dieser Stelle sollen nun neun Wohneinheiten gebaut und vermietet oder verkauft werden. Zweimal hatte der Ausschuss für Technik und Umwelt den vorhergesehenen Baukomplex abgelehnt, weil er die Höhe des geplanten Gebäudes kritisch sah und auch die Angrenzer Einspruch erhoben. Im April dieses Jahres folgte ein neuer Bauantrag mit einer geringeren Höhe und drei statt vier Geschossen, den auch die Anwohner nicht mehr ablehnten.

Bis jedoch das Hauptgebäude, nach längerem Leerstand zu einem Schandfleck geworden, abgerissen werden kann und alles entkernt ist, haben die Arbeiter noch alle Hände voll zu tun. Denn mittlerweile fühlen sich in den verdreckten Räumen Ratten und Wildtauben recht wohl und vermehren sich rasant, genau wie einige Marder, die vor allem nachts gesichtet werden. Oft bleiben Spaziergänger stehen und schauen dem Treiben auf dem Gelände amüsiert zu, schütteln nur den Kopf und gehen weiter.

Was die Abrissfirma erwartet, wenn die Baugrube ausgehoben wird, weiß bis heute niemand zu beurteilen. Befindet sich noch ein alter Brauerei- oder vielleicht ein Eiskeller unter dem Gebäude? Niemand weiß es genau zu sagen.

Der Beginn der Entkernungsarbeiten kam für die Angrenzer in der Friedrichstraße und der Mozartstraße doch etwas überraschend, sie waren nicht informiert worden. Am Donnerstag war aber dann der zuständige Familienheim-Architekt, Diplom-Ingenieur Christian Ort, mit einem Beauftragten der Abrissfirma bei einem Anwohner in der Mozartstraße, und die beiden schauten sich das Gebäude aus anderer Perspektive an, um eine zugesagte Mauer als Abgrenzung zum vorgesehenen Parkplatz zu begutachten.

Einige Anwohner aus der Friedrichstraße befürchten einen monatelangen Schwerlastwagenverkehr, wo doch gerade in dieser Straße die Autos schon dicht an dicht parken. "Man sollte oben beim Café Erdmann die Straße für den Durchgangsverkehr sperren, solange die Arbeiten dauern", meint eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung genannt haben möchte. Auch den vielen Staub und den Lärm fürchten die Anwohner. "Wir wollen in etwa drei Monaten mit dem Abriss des Komplexes fertig sein", hofft Architekt Ort.

Mit dem Abriss verschwindet endgültig eine weiteres Stück Leutershausener "Brauerei-Geschichte". Die Männer in Leutershausen hatten hier früher einen sicheren Arbeitsplatz, denn der Name "Förster-Bier" stand für guten Umsatz. Bierbrauer und Gastronom Adam Förster war sogar 15 Jahre lang im Amt als Bürgermeister. Nach dem Tod seines Bruders Martin war er zunächst Alleininhaber des Unternehmens, schied aber kurze Zeit nach seinem Rücktritt auch freiwillig aus dem Brauereibetrieb aus.

Das Gebäude war zuvor versteigert worden und in den Besitz einer Heidelberger Brauerei übergegangen. Nach dem Rückzug aus der Kommunalpolitik und dem Brauereigeschäft wurde es ruhig um Förster, obwohl der geschäftstüchtige Unternehmer bis 1938 noch ein Eisenwerk in Ladenburg besaß. Bis zu seinem Tod am 19. Februar 1940 widmete er sich nur noch dem Obst- und Weinbau. Beigesetzt wurde Adam Förster in einem Ehrengrab der Gemeinde Leutershausen auf dem örtlichen Friedhof.