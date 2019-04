Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Da die (Oster-)Hasen sich als Angsthasen erwiesen haben, hat die RNZ hier einfach mal mit (Oster-)Kaninchen gearbeitet. Und zwar mit besonders hübschen Exemplaren der Rasse "Castor Rex" des Süddeutschen und Deutschen Meisters, des Leutershausener Züchters Jürgen Heil. Wie kommt aber eigentlich der Hase zu seinem Ruf als Eierbringer?

Laut Überlieferungen durch den Heidelberger Medizinprofessor Georg Franck von Franckenau ist der Brauch bei evangelischen Familien im Elsass, in der Pfalz und am Oberrhein entstanden. Die Verbindung zwischen Ostern und dem Hasen wurde dahingehend gedeutet, dass der Hase im Frühjahr zur Futtersuche in die Dörfer kam und bei erfolgreicher Futtersuche in den Garten ganz besondere Eier ablegte. Die bunten Eier wurden dem Osterhasen einfach zugeschrieben, weil er viel schneller war und die Hühner keine bunten Eier legen konnten.

Der Brauch macht sich noch zu eigen, dass Kinder Hasen in der Regel viel niedlicher finden als ein Huhn. Vor über 200 Jahren setzt sich auch in Deutschland der Eier legende Hase durch. In diesem Sinne: Frohe Eiersuche!