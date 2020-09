Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Mit Blick auf die Erweiterung des Gewerbeparks und die dafür diskutierten Leitsätze und Qualitätskriterien nahmen Vertreter von GLH und SPD die Umsetzung der im Bebauungsplan fürs bestehende Gewerbegebiet vorgegebenen Festsetzungen unter die Lupe. "Es wird häufig von einem Vorzeigeprojekt gesprochen, doch davon ist nicht viel zu sehen", stellte der ehemalige SPD-Gemeinderat Thomas Scholz beim Rundgang am Donnerstag fest.

So sei im Bebauungsplan etwa vorgegeben, dass hinter Metallgitterzäunen um die Grundstücke Hecken anzulegen seien. Das sei aber nur bei den wenigsten passiert, und auch eine Begrünung großer Gebäudefläche suche man in dem Gewerbegebiet fast vergeblich. Ebenso verhalte es sich bei der Vorgabe, dass mindestens 60 Prozent der nicht überbauten Grundstücksfläche gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten sei. "Bambus und Kirschlorbeer sind keine einheimischen Gewächse", wies Egon Müller (GLH) hin. Mit Letzteren sollten nämlich eigentlich offene Flächen bepflanzt werden. Zudem wurde um die Pflanzen oft Schotter aufgeschüttet, und sogar reine nur mit Schotter versehene freien Flächen waren zu entdecken. "Hauptsache, es ist pflegeleicht", kommentierte dies Müller. Daher sah er in der offiziellen Bezeichnung "Gewerbepark Hirschberg" betreffend des Begriffs "Park" nur "Schönrederei".

Aber ließen sich diese Mängel heute noch beheben? Hierzu hätte Bauamtsleiter Rolf Pflästerer erklärt, dass das Personal für eine Überwachung nicht ausreiche, da sich zu wenige Mitarbeiter im Baurecht auskennen würden. Gehe man dem offiziell nach, bedeute dies einen großen Verwaltungsakt, der das Bauamt für Tage und Wochen lahmlege. "Vielleicht sollte man alle Firmen anschreiben und darum bitten, die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten, falls dies nicht bereits erfolgt sei", schlug Müller vor. Dessen ungeachtet wollen GLH und SPD das Thema "Einhaltung des Baurechts" im Gemeinderat aufgreifen.

Mit der Erweiterung des Gewerbegebiets entstünden zudem Probleme durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, so GLH-Fraktionsvorsitzende Monika Maul-Vogt. Darauf habe bereits 2000 das Verkehrsgutachten hingewiesen. Da es nur eine Erschließungsstraße gibt, könne es sein, dass das Baurechtsamt eine zweite Anbindung vorschreibt, etwa für den Katastrophenfall. Diese Ausfahrt könne nur gen Heddesheimer Straße erfolgen und würde die Anwohner entsprechend belasten, vermutete Maul-Vogt. Darauf deute die Regionale Gewerbeflächenstudie Metropolregion Rhein-Neckar hin, die einen Ausbau des Nord-Süd-Verbindungsweges in Richtung Heddesheimer Straße für sinnvoll erachtet. Der Flächennutzungsplan schreibe für die Gewerbepark-Erweiterung daher auch ein neues Verkehrskonzept vor.