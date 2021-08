Von Max Rieser

Hirschberg-Großsachsen. So unterschiedlich wie die Bilder, die bei der Ausstellung "Hoffnung" gezeigt werden, so unterschiedlich sind auch die Malerinnen und Maler hinter den Staffeleien. Der jüngste der insgesamt 19 ausstellenden Künstler ist Maurice Ullrich, mit gerade einmal 19 Jahren.

Sein Talent fürs Zeichnen entdeckten seine Eltern, als er erst drei Jahre alt war. Er begann Gegenstände abzuzeichnen und sich sehr genau auf die Tätigkeit zu konzentrieren, was ihm half, sich zu fokussieren. Sein Vater Jürgen M. Ullrich sagt lachend: "Bei mir und meiner Frau ist gar keine künstlerische Ader zu erkennen, aber nach Mendelschen Gesetzen überspringen solche Talente ja auch mal eine Generation." Denn Jürgen M. Ullrichs Großmutter, Elisabeth von Hornburg, war bildenden Künstlerin und Lyrikerin: "Diese Eigenschaften kamen dann bei Maurice durch."

Hintergrund Die Fördervereine der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden in Großsachsen organisieren bereits zum zweiten Mal eine Ausstellung der "Hirschberger Maler". Unter dem Motto "Hoffnung" stellen insgesamt 19 Künstler aus der Gemeinde vom 18. September bis 2. Oktober in der Christkönigskirche und im Gemeindehaus aus. Die Vernissage findet am Samstag, 18. September, um 19 Uhr, in der [+] Lesen Sie mehr Die Fördervereine der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden in Großsachsen organisieren bereits zum zweiten Mal eine Ausstellung der "Hirschberger Maler". Unter dem Motto "Hoffnung" stellen insgesamt 19 Künstler aus der Gemeinde vom 18. September bis 2. Oktober in der Christkönigskirche und im Gemeindehaus aus. Die Vernissage findet am Samstag, 18. September, um 19 Uhr, in der Christkönigskirche statt. Wie vielfältig und unterschiedlich die "Hirschberger Maler" sind, zeigt die gleichnamige RNZ-Serie, die die Künstler einzeln vorstellt und porträtiert. ans

[-] Weniger anzeigen

Da das Malen eine beruhigende und ausgleichende Wirkung auf Maurice hat, der sich leicht ablenken lässt, förderten die Eltern das Talent aktiv. Er durchlief verschiedene Stationen beispielsweise in der Malschule "Blaues Haus" in Weinheim oder im Atelier von Ursula Blaha in Heidelberg.

Die wichtigste Station sei aber 2016 gewesen, wie Jürgen M. Ullrich berichtet. Damals besuchte die Familie mit Maurice für eine Woche Faber-Castell in Stein, wo er einen Mappenkurs absolvierte. Es sei die einzige Kunstschule in Deutschland, für die man keinerlei Voraussetzungen wie einen Numerus clausus oder eine Ausbildung brauche. Die Maler kommen aus den unterschiedlichsten beruflichen und sozialen Hintergründen und werden nur nach ihrer Leistung beurteilt. Einer der Lehrer begeisterte sich gleich für die Bilder von Maurice, der auch damals der Jüngste im Kurs war: "Er sagte gleich, dass er da eine Begabung hat." Aktuell wird Maurice Ullrich von der Hirschberger Künstlerin Nicole Sättele unterrichtet. Sie können gut zusammen arbeiten und das Atelier ist für ihn fußläufig zu erreichen, was ein Vorteil ist.

Die Malerei ist für Maurice aber kein Zweck, um Geld zu verdienen, sondern vor allem, um sich auszudrücken. Um nach dem Hauptschulabschluss aber auch einen Beruf zu lernen, besucht er die Marie-Baum-Schule in Heidelberg, wo er den gastronomischen Zweig gewählt hat. Kulinarik ist aber für den ernährungsbewussten 19-Jährigen keine bloße Fließbandproduktion von Schnitzeln mit Pommes. Auch hier hat er einen künstlerischen Anspruch, der immer wieder auf dem Teller sichtbar wird, wie Vater Jürgen M. Ullrich berichtet. Sogar bestelltes Essen wird nicht direkt aus der Aluschale gegessen, sondern appetitlich angerichtet und noch mit frischen Kräutern versehen. Fast Food und fettiges Essen rühre er praktisch nicht an, erzählt der Vater. Auch sonst ist ihm seine Gesundheit sehr wichtig, und er verzichtet auf Alkohol oder Tabak.

Bei den Motiven seiner Bilder sind es die Urgewalten, die einen Eindruck auf Maurice machen. Die gemeinsamen Urlaube der Familie auf der Insel Sylt sind immer wieder Inspirationsquellen für Gemälde. Das raue Wetter mit hohen Wellen und Sturmböen beeindrucken Maurice an seinem Sehnsuchtsort sehr: "Er würde sofort nach Sylt auswandern", sagt Vater Jürgen.

Auch Löwen, Elefanten, Pferde und Mammuts finden immer wieder Eingang in die Werke des Künstlers. Kleinere Tiere seien weniger sein Steckenpferd als "große, schnelle, gefährliche Tiere." Die ungezügelte Wildheit, ihre Freiheit und ihre beeindruckenden Auswirkungen auf ihre Umwelt faszinieren ihn. So sind auch die beiden Bilder, die Maurice für die Ausstellung eingereicht hat, Tierbilder. Zum einen das Bild "Pferdeköpfe", das zwei galoppierende, vielfarbige Pferde zeigt und zum anderen das Bild "Löwenkopf", welches das majestätische Haupt eines Löwen in Schwarz-Weiß zeigt. Beide Bilder bestehen aus Acryl, Spachtelmasse und Sand, um die Rauheit in der Natur der Tiere noch mehr zu unterstreichen.

Auch die Entstehung von extremen Wetterereignissen zieht Maurice in seinen Bann. So wertet er regelmäßig die Wetterdaten verschiedener Apps aus, kennt viele historische Wettervorkommen und versorgt die Nachbarschaft mit meteorologischen Prognosen. Um den Wind für ihn sichtbarer zu machen, hat die Familie sich extra einen Fahnenmast in den Vorgarten bauen lassen. Auch die Unwetterkatastrophe in Westdeutschland habe er vorausgesagt, wie Jürgen M. Ullrich erzählt. Sein Interesse an Wetterereignissen stellt er auch wiederholt durch von Wind gebeugte Bäume dar.

Der Kontakt zu den Hirschberger Malern kam durch Organisator Arne Rosenau zustande, der Jürgen M. Ullrich angesprochen habe. Für Maurice, der sich gern mit anderen Malern austauscht, sei die Verbindung sehr vorteilhaft. Um die Veranstaltung zu unterstützen, hat die Familie zudem eine größere Summe an den Förderverein gespendet. Das liegt laut Jürgen M. Ullrich auch daran, dass der Verein auf den Verkauf der Bilder angewiesen ist und es noch nicht sicher sei, ob sich Maurice von seinen Werken trennen könne. Er habe zwar schon hohe Angebote bekommen, sich aber noch nicht zu einem Verkauf durchringen können.