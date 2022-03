Öl und Mehl sind auch im Leutershausener Edeka-Markt begehrte Ware. Die sei auch weiter bestellbar, nur komme man nicht so schnell mit dem Auffüllen nach, so der Betreiber. Foto: Dorn

Von Max Rieser

Hirschberg. Kein Sonnenblumenöl in den Supermarktregalen, auch das Mehl wird knapp. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wirkt sich der Konflikt auf unterschiedliche Weise auch auf das Leben hierzulande aus. Die Ukraine und Russland sind wichtige Rohstoffproduzenten für den hiesigen Markt. 51 Prozent des in Deutschland verkauften Sonnenblumenöls kommen laut des "Verbands der ölsaatenvertreibenden Industrie in Deutschland" aus der Ukraine, 27 Prozent aus Russland. Die beiden Länder gehören außerdem zu den führenden Getreideexporteuren weltweit, was auch Mehl zum begehrten Gut werden lässt. Wie schon zu Beginn der Corona-Pandemie inspirieren diese Umstände viele Deutsche dazu, wieder Hamsterkäufe zu tätigen, was zu leeren Regalen im Lebensmitteleinzelhandel führt.

Das bestätigt auch Tarik Kuzu, Betreiber von Edeka "Kuzu" in Leutershausen. Der Supermarkt-Chef berichtet: "Mehl und Öl werden gehamstert." Dabei sei aber nicht das Problem, dass es nicht genug Ware gebe: "Wir kommen nur gar nicht so schnell dazu, die Regale wieder aufzufüllen, wie sie wieder geleert werden."

Bei Edeka, wo er seine Lebensmittel bestellt, gebe es alles in ausreichender Menge: "Wenn die Leute normale Mengen kaufen würden, würde alles durchlaufen wie immer", sagt er. Wenn man den Menschen sagen würde "Bitte nicht hamstern", würde das bei vielen das Gegenteil auslösen. Die Ängste seien unbegründet, denn selbst wenn das Sonnenblumenöl knapp wird, sei das kein Grund zur Panik, so Kuzu: "Wir haben zig andere Sorten wie Rapsöl, das in Deutschland hergestellt wird, oder Olivenöl, das kommt auch nicht aus Russland oder der Ukraine."

Eher merken würde man es beim niedrigpreisigen Weizenmehl. Auch hier wäre es jedoch "völlig unvernünftig zu bunkern", findet er. Mehl werde nie vom Feld direkt in den Supermarkt gestellt, sondern sei ein Produkt, das in Silos gelagert würde und sich lang halte: "Ich glaube nicht, dass es bald kein Mehl mehr gibt", sagt er. Preislich würde sich bei ihm gerade noch nicht viel ändern. Höchstens zum Besseren, denn: "Durch das gute Wetter sinken im Einkauf gerade die Preise für Gemüse und Obst." Das liege auch daran, dass immer mehr auf inländische Produkte gesetzt würde.

Anders erlebt es dagegen Volker Zeilfelder. Leiter des Edeka-Marktes Zeifelder in Großsachsen. Große Hamsterkäufe könne er nicht feststellen, die Regale blieben eher deshalb leer, weil bestimmte Lebensmittel für ihn nicht bestellbar seien.