Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Auf den Wegen raschelte das bunte Laub unter den Schuhen. Am Sonntagvormittag konnten die Hirschberger ihren herbstlichen Morgenspaziergang mit etwas ganz Besonderem verbinden, denn erstmals luden die Evangelischen Kirchengemeinden Großsachsen und Leutershausen zu einem "Gottesdienst unter Bäumen".

Mitten im Wald, beim Pavillon des Odenwaldklubs am Waldlehrpfad, nahmen die Besucher auf den aufgestellten Holzbänken Platz. Pfarrer Friedel Goetz, der gemeinsam mit Prädikant und Förster Walter Pfefferle durch den Gottesdienst führte, freute sich, dass diese schon lange geplante Veranstaltung in der Natur nun stattfinden konnte. "Der Wald ist ein Sinnbild für das Leben", eröffnete Goetz die Feier im etwas anderen Gotteshaus. Denn in der Natur sei alles das da, was man im Gottesdienst spürbar machen wolle. Und so stand er auch ganz im Zeichen der Schöpfung Gottes und ihrer Schönheit. Musikalisch eröffnete die Jagdhornbläsergruppe Schriesheim die Feier mit dem Einzug aus der Hubertusmesse.

Die Schriesheimer Jagdhornbläser eröffneten den Gottesdienst am Sonntag mit dem Einzug aus der Hubertusmesse. Foto: Dorn

Passend dazu sprach auch Jäger Karl-Friedrich Mayer und erläuterte, dass die Jagd mehr als nur Pflichterfüllung sei, sondern auch eine "Verantwortung für die uns anvertraute Schöpfung" bedeute. Denn bei der Jagd habe man immer das ökologische Gleichgewicht und die Artenvielfalt im Blick. "Wir sorgen für einen gesunden Wildbestand, denn die Zahl der Individuen muss an den Lebensraum angepasst sein", betonte Mayer.

Pfefferle lud die Gottesdienstbesucher indes dazu ein, darüber nachzudenken, wie man den Wald in all seinen Facetten erlebt. Schon immer habe er eine Faszination ausgeübt, berichtete der Förster. Und je länger er sich darin bewege, desto größer werde sein Staunen und seine Demut. Denn dort spüre man die unerschöpfliche Kraft des Schöpfers, erläuterte er. Und so appellierte er an die Menschen, den "Wald mit offenem Herzen und wachen Sinnen wahrzunehmen". In seinen Beschreibungen führte er die Gottesdienstbesucher durch den Wald in allen Jahreszeiten. Er erwähnte den von der Sonne ausgelösten Harzgeruch des Sommers, die frischen Schneeschichten auf den Bäumen und die kahlen Eichenkronen an einem nebligen Herbsttag.

Dabei lauschten auch die Bürgermeister von Hirschberg, Brignais, Schweighouse und Niederau mit ihren Familien den vorgetragenen Werken. Foto: Dorn

Auch wenn sich all dies wissenschaftlich erklären lasse, so sei es doch erlaubt, über die Schöpfung zu staunen. Zudem könne man vieles vom lebendigen Organismus des Waldes auf unser eigenes Leben übertragen, so Pfefferle. So auch Vielfalt und Toleranz, denn nur ein gemischter Wald sei stabil und wirkte heiter und freundlich. Zudem sei auch das Alte und Kranke unverzichtbar für den Organismus. Doch der Förster machte auch deutlich, dass der Wald aufgrund der Klimaveränderungen in höchster Gefahr schwebe. "Der Wald ist für uns unverzichtbar", so Pfefferle, und mahnte, ein Vorbild zu sein und die Verantwortung nicht abzugeben.

Die Musikstücke des Gottesdienstes griffen das Thema auf, begleitet vom evangelischen Posaunenchor Leutershausen und dem Gesang der Vögel. Dem lauschten nicht nur Hirschberger: Bürgermeister Ralf Gänshirt war mit einer Delegation der Partnergemeinden gekommen. Dazu gehörten auch die drei Bürgermeister der Gemeinden Brignais, Niederau und Schweighouse mit ihren Familien, um das Partnerschaftsjubiläum, das eigentlich am Wochenende hätte gefeiert werden sollen, zumindest im kleinen Rahmen zu begehen. In der Gemeinschaft, der Natur und unter Bäumen.